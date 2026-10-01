С Днем украинского казачества: подборка красивых поздравлений
Ежегодно 1 октября мы отмеча...
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Ежегодно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который теперь выпадает на 1 октября, Украина также отмечает День украинского казачества. Эти торжественные даты совпадают, ведь издавна Богородица считалась покровительницей свободного воинства на наших землях.
Также сегодня мы чествуем Защитников и Защитниц Украины, которые являются достойными продолжателями казацких традиций. А значит, заслуживают теплых поздравлений. OBOZ.UA поможет вам найти нужные слова.
Привітання з Днем українського козацтва
Источник: maximum.fm
В каждом из нас течет кровь наших предков – свободных и независимых казаков. Именно дух казачества из поколения в поколение воспитывает в наших земляках патриотизм, национальное самосознание, чувство гордости. Силы, казацкой мощи, здоровья и непобедимости тебе, казак!
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Уважаемые защитники и защитницы Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым днем для украинцев – праздником Пресвятой Покровы – единственным религиозным праздником, который является одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах жизни украинского народа мы просим Пресвятую Богородицу о Ее Покрове над нами. Желаю всем нам казацких поступков, подвигов и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и впредь остается неотъемлемой чертой украинцев.
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В этот день мы громко прославляем сынов и дочерей Украины, которые мужественно защищают границы нашего государства под сине-желтым флагом. Всех тех, кто не прячется и готов отдать свой долг, поздравляем вас – с Днем украинского казачества!
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Сегодня Украина отмечает два славных праздника – День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь – это заступница и покровительница наших казаков. И по сей день потомки казаков развивают лучшие традиции наших предков, которые являются для нас образцом доблести и преданности Украине. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех граждан Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь и живет дух наших героических предков!
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Уважаемые казаки! Сегодня мы отмечаем силу и мужество наших предков, которые встали на защиту родной земли. Пусть их дух живет в каждом из нас! Желаю вам мирного неба над головой, несгибаемой веры в победу и отваги в каждом деле. С праздником вас, дорогие украинцы!
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Уважаемые воины и защитники! Ваша преданность и любовь к родной земле вызывают восхищение. В этот день мы вспоминаем подвиги наших предков, которые боролись за свободу. Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и победы в нашей борьбе за независимость. Поздравляю с Днем украинского казачества!
День українського козацтва, привітання
Источник: maximum.fm
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
***
Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.
Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!
Листівка до Дня українського козацтва
Источник: maximum.fm
Хай Чумацький Шлях зоріє,
Хай молитва душу гріє,
Хай Вкраїну навіки
Прославляють козаки!
Хай Покрова Пресвята
Серце щастям огорта,
І усім нам подарує
Довгі та благі літа!
***
Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
З Днем козака!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие церковные праздники Украина отмечает в октябре 2026 года.
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