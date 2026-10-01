С Днем украинского казачества: подборка красивых поздравлений

Ежегодно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который теперь выпадает на 1 октября, Украина также отмечает День украинского казачества. Эти торжественные даты совпадают, ведь издавна Богородица считалась покровительницей свободного воинства на наших землях.

Также сегодня мы чествуем Защитников и Защитниц Украины, которые являются достойными продолжателями казацких традиций. А значит, заслуживают теплых поздравлений. OBOZ.UA поможет вам найти нужные слова.

Привітання з Днем українського козацтва Источник: maximum.fm

В каждом из нас течет кровь наших предков – свободных и независимых казаков. Именно дух казачества из поколения в поколение воспитывает в наших земляках патриотизм, национальное самосознание, чувство гордости. Силы, казацкой мощи, здоровья и непобедимости тебе, казак!

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Уважаемые защитники и защитницы Украины! Вы доказали, что являетесь достойными потомками украинского казачества. Искренне желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и мирного неба! Также сердечно поздравляю всех с особым днем для украинцев – праздником Пресвятой Покровы – единственным религиозным праздником, который является одновременно национально-патриотическим и государственным. В сегодняшних нелегких обстоятельствах жизни украинского народа мы просим Пресвятую Богородицу о Ее Покрове над нами. Желаю всем нам казацких поступков, подвигов и глубокой духовности. Пусть стремление отстаивать свою свободу и независимость и впредь остается неотъемлемой чертой украинцев.

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В этот день мы громко прославляем сынов и дочерей Украины, которые мужественно защищают границы нашего государства под сине-желтым флагом. Всех тех, кто не прячется и готов отдать свой долг, поздравляем вас – с Днем украинского казачества!

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Сегодня Украина отмечает два славных праздника – День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Эти праздники неразрывно связаны между собой, ведь Божья Матерь – это заступница и покровительница наших казаков. И по сей день потомки казаков развивают лучшие традиции наших предков, которые являются для нас образцом доблести и преданности Украине. От всего сердца поздравляю с этими знаменательными праздниками всех граждан Украины, достойных потомков великих прадедов, в чьих жилах течет горячая казацкая кровь и живет дух наших героических предков!

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Уважаемые казаки! Сегодня мы отмечаем силу и мужество наших предков, которые встали на защиту родной земли. Пусть их дух живет в каждом из нас! Желаю вам мирного неба над головой, несгибаемой веры в победу и отваги в каждом деле. С праздником вас, дорогие украинцы!

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Уважаемые воины и защитники! Ваша преданность и любовь к родной земле вызывают восхищение. В этот день мы вспоминаем подвиги наших предков, которые боролись за свободу. Желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и победы в нашей борьбе за независимость. Поздравляю с Днем украинского казачества!

День українського козацтва, привітання Источник: maximum.fm

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

Листівка до Дня українського козацтва Источник: maximum.fm

Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

***

Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

З Днем козака!

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