Иран якобы пригрозил нанести ракетные удары по Украине: разбираемся, почему это фейк

В сети распространяют сообщения о якобы угрозах со стороны Ирана атаковать Киев, Львов и Одессу в случае военного удара США. В качестве доказательства публикуют скриншот якобы из эфира иранского телеканала, на котором отмечены украинские города.

Однако изображения оказались поддельными, а в оригинальном эфире не говорилось о возможных ударах по Украине. OBOZ.UA объясняет, почему это фейк.

С чего все началось

Вечером 4 ноября в сети начали распространять информацию о том, что Иран якобы угрожает нанести ракетные удары по Киеву, Львову и Одессе в случае военной атаки со стороны США.

В качестве доказательства был продемонстрирован скриншот из эфира иранского телеканала, на котором изображена карта Европы с отмеченными украинскими городами.

SynthID выявил ИИ, а надписи и карта имеют признаки подделки

При проверке изображения OBOZ.UA выявил несколько технических и визуальных признаков, свидетельствующих о том, что его могли подделать или создать с помощью искусственного интеллекта.

Метка Google SynthID

Самым важным подтверждением является системное сообщение от Google SynthID с текстом "This media was made or edited with Google AI" ("Этот медиафайл создан или отредактирован с помощью искусственного интеллекта Google").

SynthID – это технология Google, использующая невидимые цифровые водяные знаки для маркировки контента, созданного или измененного с помощью ИИ, и помогающая его идентифицировать.

В оригинальном эфире демонст... Источник: Скриншот Развернуть

В оригинальном эфире демонст... Источник: Скриншот Развернуть

Искаженные надписи

Текст на персидском языке в верхней части изображения и на красном фоне выглядит неестественно. Буквы на фото размыты, а их формы искажены. Надписи также не соответствуют типичному оформлению телевизионной графики.

Несоответствия на карте

Обозначения взрывов и траектории ракет на карте Европы и Ближнего Востока выглядят схематично и непропорционально. Их оформление напоминает компьютерную игру или упрощенную инфографику, что также может указывать на искусственное создание или редактирование изображения.

Комментарий ЦПД

Данные о якобы угрозах со стороны Ирана оперативно опровергли и в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Специалисты подчеркнули, что в оригинальном эфире демонстрировалось совсем другое изображение, а тема возможных ударов по Украине во время выпуска вообще не поднималась.

В то же время распространенное фото в ЦПД назвали "чистой подделкой, созданной с помощью искусственного интеллекта", чтобы посеять панику среди украинских граждан.

"Такие фейки направлены на распространение панических настроений среди украинцев путем создания воображаемой угрозы ракетных ударов со стороны Ирана", – говорится в сообщении.

Фото оказалось фейковым. Источник: ЦПД

Как писал OBOZ.UA, ранее исполняющая обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия рассказала о рисках использования неофициальных мониторинговых каналов во время вражеских обстрелов и объяснила, на какие признаки стоит обращать внимание при выборе источника информации.