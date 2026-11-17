"Идеальный ужин": во Львове пройдет благотворительное мероприятие в помощь 4-летнему сыну украинского защитника

29 ноября во Львове состоится благотворительное мероприятие "Идеальный ужин", организатором которого выступил украинский предприниматель, блогер и совладелец стоматологической клиники IDEALE Алексей Мухин. В мероприятии примет участие популярный певец Дима Прокопов и блогер из Тернополя Мария Прошутто. Главная цель инициативы – собрать средства на лечение четырехлетнего Лукьяна Снитинского, который борется с тяжелым генетическим заболеванием.

Об этом пишет "Четвертая студия".

Алексей Мухин, известный своим нестандартным подходом к развитию бизнеса и активностью в социальных сетях, решил использовать собственную популярность для благотворительного дела. Предприниматель объединяет представителей бизнеса, артистов, блогеров и неравнодушных украинцев, чтобы помочь семье маленького Лукьяна.

Алексей Мухин организует бла... Источник: пресс-служба Развернуть

Благотворительная встреча состоится в загородном комплексе "Галицкая корона" недалеко от Львова. Мероприятие продлится с 13:00 до 20:00. Стоимость входного билета составляет 5 тысяч гривен. По информации организаторов, все средства от продажи билетов направят на поддержку Лукьяна Снитинского.

Алексей Мухин известен не только как предприниматель, но и как активный блогер, который демонстрирует, что современный бизнес может выходить далеко за рамки традиционных методов продвижения.

Его стоматологическая клиника IDEALE привлекла внимание пользователей социальных сетей благодаря нестандартным видеороликам и креативной коммуникации. Однако на этот раз предприниматель решил направить внимание своей аудитории на проблему, которая требует не просмотров и лайков, а реальной финансовой помощи.

Именно так возникла идея благотворительного "Идеального ужина" – события, которое должно объединить людей ради общей цели.

Одним из музыкальных гостей станет украинский певец Дима Прокопов, который выступит перед участниками благотворительного вечера. К инициативе также присоединяются медийные личности Володя Волоско, Тарас Intertrade и Мария Прошутто – блогер из Тернополя.

За благотворительным событием стоит непростая история четырехлетнего Лукьяна Снитинского из Тернополя. Его отец Виктор – украинский военнослужащий, который защищает страну.

У мальчика диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна – редкое генетическое заболевание, которое вызывает постепенное ослабление мышц и имеет прогрессирующий характер.

Семья собирает средства на дорогостоящую генную терапию препаратом Elevidys. Стоимость лечения, на которое рассчитывают родители мальчика, составляет около 2,9 миллиона долларов.

История Лукьяна уже объединила сотни неравнодушных украинцев. К помощи присоединяются волонтеры, благотворители, общественные организации и представители бизнеса.

Теперь поддержать семью решил и Алексей Мухин, который стремится привлечь к благотворительному сбору еще больше людей.

Организаторы "Идеального ужина" стремятся не только собрать средства, но и привлечь внимание к проблеме дорогостоящего лечения детей с редкими генетическими заболеваниями.

Инициатива Алексея Мухина – пример того, как популярность в социальных сетях, узнаваемость бизнеса и поддержка известных артистов могут стать инструментами реальной помощи.

Особенностью мероприятия станет его формат. Гости смогут провести время в дружеской атмосфере, насладиться музыкальными выступлениями, пообщаться с участниками и одновременно присоединиться к благотворительному делу.

Для посетителей предусмотрен белый дресс-код, а комплекс "Галицкая корона" будет принимать и угощать гостей.

Благотворительный "Идеальный ужин" состоится 29 ноября в комплексе отдыха "Галицкая корона" недалеко от Львова. Начало – в 13:00. Стоимость участия – 5 000 гривен.

Главная цель остается неизменной – помочь семье Лукьяна Снитинского собрать необходимые средства на лечение. Ведь за каждым благотворительным взносом стоит не просто сумма, а поддержка ребенка и его близких.