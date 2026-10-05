"Деньги в бюджете": Лямец заявил об искусственном кризисе с платежами громад в Украине

Финансовые ресурсы у Украины есть, однако правительство фактически лишило местные власти возможности распоряжаться средствами общин. Из-за этого города уже не могут своевременно оплачивать зарплаты, газ, электроэнергию, работу коммунальных предприятий и подготовку к отопительному сезону.

Об этом заявил экономический журналист и политолог Сергей Лямец.

По его словам, постановление правительства № 590 создало ситуацию, когда деньги местных бюджетов фактически оказались под контролем центральной власти.

"Это очень цинично, ведь у местных властей на самом деле есть деньги, а по закону на них возложена масса ответственности – в частности, за работу школ, больниц, общественного транспорта и т. д. Но правительство постановлением № 590 лишило ее возможности распоряжаться своими счетами. Сергей Корецкий решил, что именно он будет определять приоритеты в расходовании денег", – написал Лямец.

Последствия блокировки платежей уже проявились в разных регионах. Во Львове, по его словам, без зарплат остались водители электротранспорта и дворники, а задержки выплат составляют от нескольких дней до почти двух недель. В частности, возникли проблемы с оплатой газа для местного теплоэнерго.

В Тернополе не были произведены платежи КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" на сумму 20,6 млн грн. Среди них – 4,8 млн грн зарплат, 4,2 млн грн за электроэнергию, 3,2 млн грн за газ и 5,6 млн грн за водоснабжение.

В Кропивницком из-за заблокированного финансирования на грани полной остановки оказались автобусы коммунального предприятия "Электротранс".

"В чем же здесь дело? Как такое могло произойти? Ответ очень прост. Правительство потратило больше, чем должно было. А собрало денег меньше, чем должно было. Поэтому оно запустило руку в карман местных властей", – отметил Лямец.

Он объясняет, что проблема возникает из-за самого механизма работы Единого казначейского счета.

"Средства правительства и местных властей находятся в одной и той же корзине – она называется Единый казначейский счет (ЕКС). Расходовать средства из этой корзины может исключительно Государственное казначейство – своеобразный кассир правительства. Если местные власти хотят произвести выплату, им приходится оформлять кучу документов, и все равно последнее слово остается за Госказначейством, которое подчиняется исключительно правительству".

По словам эксперта, правительство дополнительно усилило контроль постановлением № 590: если средств на ЕКР недостаточно для выполнения расходов Кабмина, Казначейство может проводить платежи только с разрешения правительства.

"Получается, что у местных органов власти есть деньги исключительно на бумаге, но пользоваться ими они не могут. Искусственная заморозка счетов уже едва не привела к настоящему коллапсу по всей стране", – пишет Лямец.

Он также считает необоснованным объяснение, что блокировка платежей является следствием недостаточного международного финансирования.

"На самом деле проблема даже не в международных партнерах, а в самом правительстве. Именно оно не выполнило обязательства перед Европейским Советом, из-за чего недополучило ряд траншей международной помощи. Именно оно не прилагает усилий для стимулирования экономики и поиска новых источников. Теперь за эту халатность придется расплачиваться жителям городов и поселков Украины", – заявил эксперт.

В то же время 1 октября Еврокомиссия и Украина подтвердили, что ресурсы для полного покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год найдены и согласованы.

По мнению Лямца, аргумент о необходимости финансирования обороны используется правительством для оправдания ограничений.

"Если все происходит именно так, то это в основном манипуляция. Капитальные расходы – это третья очередь платежей, а правительство Корецкого приостановило финансирование второй очереди. Под запрет попали не брусчатка и бордюры, а текущие расходы на поддержание жизнедеятельности больниц, коммунальных предприятий, теплоснабжающих компаний и детских садов. То есть под ударом оказалась инфраструктура выживания городов по всей стране. Именно об этом говорит Ассоциация городов".

Лямец подчеркивает, что в результате такого решения центральной власти ответственность за проблемы на местах фактически перекладывается на мэров и местные советы.

"Получается, что ответственность за проблемы жителей городов полностью ложится на местные власти.

Именно мэры и местные советы будут нести ответственность, если скорая помощь или спасатели не смогут добраться до места обстрела. В то же время, я предполагаю, правительство будет критиковать местные власти за бездействие и невыполнение своих функций".

По словам эксперта, в результате сложилась ситуация, когда у общин есть деньги, но решение о том, смогут ли они ими воспользоваться, фактически принимает центральная власть.

"Сейчас он создал реальную проблему внутри страны, и, судя по всему, ответственность за это он будет возлагать на международных партнеров и… местные власти. А главное, именно его рука лежит на кнопке, с помощью которой Госказначейство расходует средства", – резюмировал Лямец.