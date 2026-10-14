Гортензии будут цвести лучше: что нужно сделать осенью

Чтобы гортензии каждый год радовали пышным и обильным цветением, важно правильно ухаживать за ними не только весной и летом, но и осенью. Именно сейчас можно укрепить корневую систему кустов и создать благоприятные условия для их развития в следующем сезоне.

Как пишет польское издание Deccoria, в этом поможет специальный препарат с полезными грибами, который вносят непосредственно в почву. Речь идет о микоризе — естественном симбиозе грибов и корней растений

Что нужно сделать с гортензиями осенью

Микориза образует вокруг корней разветвленную сеть тонких нитей, благодаря которым кусты получают больше воды и необходимых минералов, в частности фосфора. В свою очередь, грибы питаются органическими соединениями, которые вырабатывает растение.

Благодаря такому взаимовыгодному сосуществованию гортензии могут лучше переносить засуху, активнее развиваться и формировать более крепкую корневую систему. При благоприятных условиях это положительно сказывается и на цветении.

Для осеннего ухода можно использовать специальный микоризный препарат, предназначенный для гортензий или совместимых с ними декоративных кустарников. Его продают в садовых магазинах в виде порошка, гранул или жидкости.

Лучше всего вносить микоризу в начале осени, когда летняя жара уже миновала, но земля ещё сохраняет тепло. Важно, чтобы температура почвы была достаточной для развития полезных грибов. Если она опустилась примерно до 10 градусов или ниже, процедуру целесообразнее отложить до весны.

Если гортензия уже растет в саду, нужно сделать несколько небольших отверстий в почве рядом с корневой системой. В них вносят препарат в соответствии с инструкцией производителя, после чего засыпают землей и поливают.

При высадке новых кустов микоризу можно добавлять непосредственно в посадочную яму, обеспечивая контакт препарата с корнями.

Стоит учесть, что микориза не является обычным удобрением. Она помогает растениям эффективнее использовать ресурсы почвы, но не заменяет полноценного ухода. Кроме того, если почва уже содержит достаточное количество природных микоризных грибов, дополнительное внесение препарата может не дать заметного результата.

Чем ещё подкормить гортензии перед зимой

Осенью полезно также замульчировать землю вокруг гортензий зрелым компостом. Он постепенно обогащает почву органическими веществами, улучшает её структуру и помогает удерживать влагу.

Компост рекомендуется раскладывать слоем примерно 3–5 сантиметров, оставляя небольшое расстояние до основания куста. Перекапывать землю после этого не нужно, ведь можно повредить корни и грибницу.

Еще один вариант — препараты с гуминовыми кислотами. Они могут дополнять органический уход за почвой, однако не способны полностью заменить компост.

В то же время не стоит злоупотреблять минеральными удобрениями с высоким содержанием фосфора, особенно после внесения микоризы. Избыток этого элемента может подавлять образование симбиоза между грибами и корнями.

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