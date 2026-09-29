«Горотерапия»: как природа, братство и посттравматический рост помогают защитникам Мариуполя восстанавливаться после плена

Семь дней в Карпатах: горные маршруты, йога, верховая езда и общение с товарищами – уже третий сезон проект Рината Ахматова "Сердце Азовстали" проводит "горотерапию" для защитников Мариуполя, переживших плен. Это программа, которая помогает защитникам восстанавливаться физически и психологически, обретать внутреннюю опору и делать шаги к новому этапу жизни.

Лагерь сочетает в себе контакт с природой, физическую активность, психологическое сопровождение и работу по модели посттравматического роста (ПТР). Суть этой модели заключается в том, что после пережитого травматического опыта человек постепенно может обрести новые силы, смысл и опору. Это не означает, что травма была полезной, а прежде всего свидетельствует о способности человека жить дальше и строить свое будущее.

Посттравматический рост: как поддержка сослуживцев помогает ветеранам двигаться вперед

Программа лагеря включает различные виды деятельности: покорение карпатских вершин, рафтинг, йогу, дыхательные и телесные практики, верховую езду и отдых в чанах. Каждая из них помогает участникам восстановить контакт со своим телом, почувствовать его возможности, отвлечься от повседневных забот и тревог и получить новый опыт.

"Это возможность выдохнуть, побыть без тревог, без каких-либо плохих мыслей. Здесь можно покричать, поплакать, помолчать – кто в чем нуждается, так и происходит", – говорит Роман Мещеряков, защитник Мариуполя и тренер по посттравматическому росту, сопровождающий участников лагеря.

Важную роль в восстановлении играет и совместная деятельность. Преодоление горных маршрутов, освоение новых занятий и даже обычные бытовые дела создают пространство для взаимной поддержки, доверия и общения.

"Каждый понимает другого. Тот, кто пережил плен, независимо от бригады, знает потребности другого, понимает его трудности. Мы даем друг другу те или иные советы. Каждый из нас для другого – это психолог", – делится Игорь Куприенко, участник лагеря.

Особое значение имеет принцип "равный – равному", когда рядом с защитниками работают люди, которые сами прошли через подобный опыт и могут поддержать не только профессионально, но и благодаря собственной истории.

Именно такую поддержку получают участники от Алексея Кушнира – ветерана, который десять лет назад сам прошел горнотерапию, а впоследствии стал частью команды. После возвращения с войны он столкнулся с трудностями социализации, а горы помогли ему восстановить связь с людьми и найти новое дело.

"Если сравнить меня с тем, каким я был десять лет назад, – это совсем другой человек. Раньше я даже в горы не ходил, а сейчас люди уже ассоциируют меня с горами", – рассказывает Алексей.

"Сердце Азовстали": комплексная поддержка защитников Мариуполя и посттравматический рост

Кемп предполагает не только физическую активность и отдых на природе, но и психологическое сопровождение. Участники работают с психологами и тренером по посттравматическому росту, исследуют собственный опыт, говорят о пережитом и ищут новые цели и смыслы.

Важно, что этот процесс происходит в безопасной среде, где каждый может выбирать комфортный для себя темп и формат взаимодействия.

"Горотерапия – это вызов. И для многих людей именно он становится зоной роста. Участники лагеря, у которых огромный жизненный багаж и которые действительно пострадали, защищая украинское государство, воспринимают эти трудности как зону роста", – отмечает Алексей Кушнир.

"Горотерапия" является частью системной поддержки защитников Мариуполя со стороны ОО "Сердце Азовстали", входящей в состав Фонда Рината Ахметова, направленной на физическое и психологическое восстановление, посттравматический рост и самореализацию защитников после возвращения из плена.

Сочетание природы, движения, профессионального сопровождения и поддержки собратьев помогает участникам не только восстанавливать силы, но и открывать для себя новые возможности, возвращать уверенность в собственных силах и делать следующий шаг навстречу жизни.