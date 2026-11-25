Гончаренко обвинил руководство НАБУ и САП в давлении на нардепов

Руководители антикоррупционных органов лично звонят народным депутатам с просьбами не приходить на заседания парламентской Временной следственной комиссии или не участвовать в ее голосованиях.

Об этом заявил глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Сейчас на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили народным депутатам и просили не приходить на заседания или не участвовать в голосовании ВСК", – сообщил Гончаренко.

По словам нардепа, давление на членов комиссии осуществляется с разных сторон и разными методами.

Гончаренко публично предупредил руководство антикоррупционных органов, назвав такие действия опасными и вредными, а также бросающими тень на сами антикоррупционные институты.