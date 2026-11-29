Блог | Голодомор: большевики одобряли массовое уничтожение украинцев так же, как сейчас это делают россияне

Когда-то в Украине спорили, был ли Голодомор начала 30-х геноцидом украинского народа или нет. До войны было психологически трудно представить себе, как люди в советском правительстве могут собраться и решить намеренно морить население голодом, сесть и обсуждать, как бы убить побольше украинцев.

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А сьогодні після всіх заяв російських політиків та людожерських ефірів на російському ТБ уявити таке дуже легко. І вже не сумніваєшся, що Каганович і Постишев легко могли так само схвалювати масове знищення українців буквально тими ж словами, якими сьогодні закликають нас знищувати Соловйов, Вассерман або якийсь Костянтин Малофєєв.

Якщо цілком офіційні особи в Росії тепер публічно міркують, як би ефективніше влаштувати в українських містах гуманітарну катастрофу, щоб узимку замерзло побільше людей, то що заважало так само обговорювати організацію штучного голоду сто років тому?

Різниця лише в тому, що тоді більшовики ще соромилися відкрито озвучувати свої наміри. А сьогодні намірів влаштувати геноцид українців росіяни особливо не заперечують. І за сто років ніхто вже не зможе сказати, що нічого цього не було. Тому що тепер кожна заява документується та зберігається на відео.