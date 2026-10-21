Геннадий Васильчук стал директором по социальной политике компании "Генерал Черешня"

Бывший и. о. ректора Национального университета физического воспитания и спорта, профессор Геннадий Васильчук присоединился к команде украинской defence-tech компании "Генерал Черешня" на должности директора по социальной политике. Он будет отвечать за развитие социальных инициатив компании, сотрудничество с учебными заведениями, поддержку спорта и культурных проектов, а также взаимодействие с ветеранами.

О своем назначении Васильчук сообщил в социальных сетях.

Среди ключевых направлений его работы – развитие партнерств с образовательными учреждениями, поддержка молодежи, популяризация спорта и культуры, а также создание и развитие инициатив для ветеранов.

"Генерал Черешня" уже реализует ряд социальных проектов. В частности, компания поддерживает донорство крови, участвует в создании современных технологических лабораторий при университетах, содействует трудоустройству ветеранов и поддерживает спортивные соревнования и молодежные инициативы. По словам Васильчука, около 30% команды компании составляют ветераны.

"Для меня это большая честь и уникальная возможность. Надеюсь, мой опыт и знания здесь действительно пригодятся", – отметил Геннадий Васильчук.

"Генерал Черешня" – украинская defence-tech компания, которая разрабатывает и серийно производит ударные FPV-дроны, беспилотники с оптоволоконным каналом управления, дроны-перехватчики и беспилотники самолетного типа. Компания поставляет беспилотные системы Силам безопасности и обороны Украины и развивает социальные проекты, направленные на поддержку военных, ветеранов и гражданского общества.