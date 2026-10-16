Фонд Рината Ахметова собрал молодежь, вернувшуюся из оккупации, на просмотр матча "Шахтера" в Лиге чемпионов

В Киеве участники проекта "Молодёжь выбирает Украину" вместе с представителями Фонда Рината Ахметова и партнёрами инициативы посмотрели матч донецкого "Шахтёра" против греческого АЕК в Лиге чемпионов.

"Мы с участниками проекта, с Министерством молодежи и спорта, с командой Фонда вместе смотрим футбол. Для этих детей это возможность вернуться в украинский футбол. Фонд в этом году представлен на футболках "Шахтера" в этом евросезоне", – объясняет Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

"Молодёжь выбирает Украину"... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

Матч против АЕК – один из восьми матчей Лиги чемпионов, в которых футболисты "Шахтера" будут выходить на поле в футболках с логотипом Rinat Akhmetov Foundation. Это часть сотрудничества Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер" в рамках проекта "Молодежь выбирает Украину". Таким образом, одна из крупнейших футбольных платформ мира поможет сделать истории молодых украинцев, покинувших оккупированные территории, заметными для международной аудитории.

"Молодёжь выбирает Украину"... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Мы формируем сообщество. Нам хочется, чтобы наша молодежь встречалась, делилась впечатлениями от проекта, от того, что происходит в их жизни. Сегодня прекрасная возможность просто провести время вместе, пообщаться и поболеть за "Шахтер". Для нас "Шахтер" — очень важный партнер, ведь благодаря ему у вас есть возможность не только посещать матчи, но и путешествовать, знакомиться с новыми людьми и рассказывать свои истории за рубежом", — отметила Ксения Сухова, генеральный директор Фонда.

"Молодёжь выбирает Украину"... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

Для участников проекта этот вечер стал особенным: после выезда из оккупированной территории они впервые смотрели футбольный матч в компании единомышленников и болели за любимую команду.

"Очень крутые ощущения. Я сегодня охрип, смотрел матч со своими друзьями. Это было круто. Мне посчастливилось побывать на матче "Шахтера" на "Донбасс Арене", но это было очень давно", – говорит Даниил, участник проекта.

"Когда вы находитесь в одном помещении и развлекаетесь, общаетесь, то всё равно обмениваетесь опытом, информацией, и вам становится как-то легче и приятнее проводить время", — поделилась впечатлениями ещё одна участница проекта Злата.

К встрече также присоединились партнеры проекта "Молодежь выбирает Украину", они подчеркнули важность сотрудничества государства, общественного сектора и спортивных организаций.

"Молодёжь выбирает Украину"... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Это полностью соответствует ценностям этого проекта. Мы создаем возможности для того, чтобы молодежь встречалась, проводила время вместе, общалась с представителями различных сообществ, например, тех, кто занимается спортом или молодежной работой. Сейчас важно понять, что именно интересно молодежи, и предложить это более широкой аудитории", — отметила Ульяна Токарева, заместитель министра молодежи и спорта Украины.

Победа "Шахтера" стала ярким завершением вечера и подарила участникам проекта незабываемые эмоции. Общие переживания и поддержка любимой команды еще больше сблизили молодых людей, для которых такие встречи становятся важной частью возвращения к активной жизни в Украине.

"Молодёжь выбирает Украину" – пилотный проект Фонда Рината Ахметова, Офиса Омбудсмена Украины и Министерства молодежи и спорта Украины для молодых украинцев в возрасте 18–23 лет, возвращающихся с временно оккупированных территорий или после незаконной депортации.