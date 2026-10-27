Энергетики ДТЭК за неделю обстрелов восстановили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей

С 19 по 25 октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что за неделю энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям почти 800 населенных пунктов, обесточенных в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Больше всего восстановлений было на Донетчине, где энергетики вернули свет почти 500 тысячам семей. На Днепропетровщине электроснабжение восстановили более чем для 307 тысяч домов.

В Киеве за неделю удалось вернуть свет 245,5 тысячи семей, на Одесщине – почти 113 тысячам, а на Киевщине – более чем 112 тысячам.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают работать, несмотря на постоянные обстрелы и опасность. Восстановительные работы начинаются сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более чем 1,7 млн семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов.