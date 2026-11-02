Энергетики ДТЭК за месяц восстановили электроснабжение для более 6,7 млн семей после атак России

В октябре энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые оставались без света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в течение октября россияне усилили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысячи населенных пунктов.

Больше всего восстановлений было в Киеве, где энергетики вернули электроснабжение более чем 2 млн домов. В Донецкой области свет восстановили для 1,47 млн семей, а в Днепропетровской – для 1,42 млн.

В то же время в Киевской области электроснабжение вернули почти миллиону домохозяйств, а в Одесской – 812,8 тысячи.

В компании подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети даже в регионах с наиболее активными боевыми действиями. Ремонтные работы начинают сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более чем 3 млн семей после вражеских атак.