Диверсии РФ в Европе: Ступак назвал пять категорий людей, которых Москва использует для грязных дел

Российские спецслужбы для проведения диверсий и других операций в Европе преимущественно пытаются вербовать выходцев из стран бывшего Советского Союза. Особое внимание они уделяют людям с зависимостями, финансовыми трудностями и представителям криминальной среды.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Москве значительно проще налаживать контакт с людьми, которые понимают русский язык и имеют схожие культурные особенности.

Пять категорий потенциальных исполнителей диверсий

Ступак отметил, что среди потенциальных исполнителей могут быть украинцы, белорусы и молдаване. Вербовать местных жителей сложнее, поскольку даже использование онлайн-переводчиков не всегда помогает вражеским агентам понять особенности менталитета граждан европейских государств.

По словам специалиста, существует пять основных категорий людей, которых Россия использует для выполнения своих задач за рубежом.

К первой относятся люди с игровой зависимостью, которые регулярно теряют деньги в азартных онлайн-играх. Вторая категория – наркозависимые, которым постоянно нужны деньги.

Третью группу составляют люди, которые ищут быстрого заработка и ради денег готовы на все. Среди них также могут быть лица с игровой или наркотической зависимостью, которые не задумываются о возможных последствиях своих действий.

Четвертая категория связана с романтическими отношениями, которые могут использоваться для установления контакта и влияния на потенциальных исполнителей.

Пятая – представители организованных преступных группировок, в частности турецких и балканских. Такие структуры могут сотрудничать с Москвой даже на условиях взаимного обмена услугами.

Как Москва может использовать криминальные группировки

Ступак привел пример возможной схемы привлечения к диверсиям представителей криминального мира. В частности, речь идет о задержанном влиятельном наркоторговце или другом участнике преступной группировки из России или Турции, которому могут предложить смягчение наказания в обмен на выполнение определенного задания.

По такой схеме фигурант должен договориться со своими сообщниками, например в Измире или Москве, о проведении операции, которая интересует российскую сторону. Взамен ему обещают значительно более мягкий приговор.

"Или ты через своих парней в Измире или Москве договариваешься о том, чтобы они сделали кое-что интересное для нас и ты получаешь два года условно, или отказываешься и получаешь по полной – 10 лет и сидишь здесь", – объяснил Ступак.

Напомним, Россия активно вербует украинских беженцев для осуществления диверсий в Европе. По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), одним из самых распространенных методов российского саботажа остаются поджоги.

Как писал OBOZ.UA, в Польше будут судить гражданина Украины за вероятную помощь российским диверсантам в подрыве железной дороги. По данным следствия, мужчина сотрудничал с разведкой РФ и помогал двум другим украинцам готовить диверсии на железнодорожной инфраструктуре осенью 2025 года.