Блог | Диверсия в Петропавловской Борщаговке: что известно об организаторах и исполнителях

Постепенно появляются данные об организаторах и исполнителях диверсии с СЗЧшниками в Петропавловской Борщаговке 2 ноября (всего СБУ установила более 100 участников и открыла три уголовных производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках).

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Валентина Молода – власниця трьох клінік, лише одна з яких має ліцензію МОЗ (київське ТОВ "Клініка геронтології, естетичної та пластичної, реконструктивної хірургії "Молода-Я"") – невідкладних станів в переліку немає. Перший запис на сторінці Молодої в ТікТок з'явився 10 жовтня 2026 року. Значна частина відео – про "необхідність миру" і отой ганебний захід на Майдані "3 октября". Молода активно репостила Путіна, Трампа і заклики ненависників ТЦК.

В Реєстрі судових рішень щодо Молодої є запис про п'яну ДТП в тій же Петропавлівській Борщагівці минулого року (з позбавленням прав на рік) і про матюки та агресію в готелі "Тустань" 2022-го.

Валентина Молодая в суде. Источник: Фейсбук Алексея Голобуцкого/скриншот

"Водій "швидкої", СЗЧшник – 31-річний мешканець Харківщини Сергій Радзицький, один з організаторів антимайдану "3 октября". Вже записав (російською) відео, що йому "погрожують" і він "боїться за своє життя" – "прошу помочь сохранить мне жизнь".

Диверсия в Петропавловской Б... Источник: Фейсбук Алексея Голобуцкого/скриншот Развернуть

Прізвище Радзицького вже потрапляло в медіа за подібних обставин. 29 вересня 2023 року в Харкові стався інцидент на блокпосту: невідомі озброєні чоловіки у військовій формі напали на поліцейських, які там чергували. В травні 2025-го Радзицького затримали при спробі незаконного перетину кордону з Румунією у статусі СЗЧ від 13 вересня 2022 року – отримав лише штраф 3400 грн. Чи він будь-коли служив в ГУР, "Кракені" абощо – відповідь буде після офіційного запиту. Радзицький веде власні YouTube-канал і TikTok. Напередодні 3 жовтня він поширював там заклики вийти на "майдан".

Клієнт, якого після дзвінка і за стандартну таксу рятувала на чужій "швидкій" "медикиня" Ліліт-Валентина Молода – Андрій Кулешов. Його затримали за СЗЧ, яке він вчинив цьогоріч. 9 листопада військових мали відправити на БЗВП.

Кулешов з Донецька, 36 років. За освітою – програміст, але, ймовірно, працював офіціантом у різноманітних ресторанах, барах і нічних клубах. Після 2014-го працював офіціантом в Новоросійську (РФ). В серпні 2021 номери, пов'язані з Кулешовим, засвічені в базах замовлень "Яндекс.Еда" на "Рубльовкє" під Москвою.

Андрей Кулешов. Источник: Соцсети/Hromadske

За період з 2015 до 2021 року зафіксовано щонайменше 20 фактів перетину кордону між Україною та Росією в обох напрямках. За численні нелегальні перетини його внесли до бази "Миротворець". Диверсія зі "звільненням" була спланована заздалегідь, ще 30 жовтня, за даними Дениса Булавіна і "Громадського".

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Молодій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави – підозрюють, зокрема, у перешкоджанні діяльності НГУ, а також у поширенні інформації про місце розташування військового підрозділу.

Крім того, за словами прокурора, жінка могла організовувати так звану екстрену евакуацію людей із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин за допомогою автомобіля швидкої допомоги. Вартість такої послуги, за даними обвинувачення, становила 107 тисяч гривень.

"Нещасна поранена дитина" (Олексій Андрійович Пекур, вже внесений до "Миротворця" разом з батьками) та батьки "Мой папа тебе еб*** снесет" не затримані, про відкриття судових проваджень теж поки жодних відомостей. З ними "поговорили", щоб "дитина не наражалась на небезпеку", жбурляючи каміння у військових "Азова". "Фахівці у справах дітей Борщагівської сільської ради навідалися до житла родини, де обстежили умови проживання. Проведено профілактичну бесіду з батьками щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров'ю".