"Благодарю судьбу за такого человека": Порошенко эмоционально попрощался с Вячеславом Брюховецким

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с Героем Украины, выдающимся интеллектуалом, государственником и борцом за Независимость Украины Вячеславом Брюховецким, которая состоялась на территории возрожденной им Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Такие дни сейчас у нас, когда каждый день от нас уходят настоящие герои. Но этот день особенный. Для меня господин Вячеслав в первую очередь всегда был связан с Могилянкой. Масштаб личности на одном уровне – Петр Могила и Вячеслав Брюховецкий", – сказал Порошенко.

Порошенко эмоционально попро... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Я очень благодарен судьбе за то, что в моей жизни пан Вячеслав всегда был рядом. Во время Оранжевого майдана мы с ним обнялись, когда он возглавлял колонну Могилянки, которую вывел на Майдан", – вспомнил пятый президент.

"Я думаю, что это был единственный ректор, который первым проявил такой ответственный государственный подход. Он учитель, философ, ректор, но в первую очередь он – государственник. Я очень благодарен ему за поддержку Украины и очень благодарен за то, что пан Вячеслав всегда поддерживал меня. Я очень-очень это ценю", – сказал Порошенко.

"И тогда, когда он был среди плеяды великих государственных деятелей в Инициативной группе "Первого декабря", и тогда, когда он принимал нашу команду в стенах Могилянки, и тогда, когда он давал наставления – мудрые, мягкие, решительные, о том, как развивать Украину", – сказал Порошенко.

Порошенко эмоционально прост... Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" Развернуть

"Нам его очень не хватает уже сейчас. И наша ответственность – чтобы мы с вами сохранили Украину, которая сейчас находится в смертельной опасности. Мы должны ее сохранить, мы должны привезти ее в Европу, вернуть в Европу. Мы должны осуществить и воплотить в жизнь святую мечту великого сына украинского народа, с которым сегодня прощается Украина", – сказал Петр Порошенко.