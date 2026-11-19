Два стакана воды и сода помогут размягчить застарелый нагар на кастрюле из нержавейки

Пригоревший слой в кастрюле из нержавеющей стали без специального покрытия сначала размягчают: заливают водой с содой и кипятят на слабом огне. После остывания остатки пищи снимают мягкой губкой, чтобы не поцарапать поверхность.

Чем отмыть пригорелую еду из кастрюли. Источник: freepik.com

Редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, как отмыть пригоревший слой в кастрюле из нержавеющей стали.

Для обычной кастрюли часто хватает двух стаканов горячей воды – примерно 400-500 мл, но жидкость должна полностью покрывать нагар. На этот объем добавляют 1-2 столовые ложки пищевой соды.

Как содой отмыть кастрюли. Источник: pixabay.com

Как прокипятить раствор и снять пригоревший слой

Воду наливают в уже остывшую кастрюлю, всыпают соду и перемешивают. Если дно широкое или загрязнение поднимается на стенки, жидкости доливают столько, чтобы сухих участков пригара не осталось. Заполнять всю посуду до краев не нужно.

Кастрюлю ставят на слабый огонь и дают раствору тихо покипеть 10-15 минут. Во время нагревания следят за уровнем воды: она не должна выкипеть. Средство для мытья посуды оставляют для завершающего мытья.

После выключения плиты посуду дают остыть вместе с раствором. Когда кастрюлю уже безопасно брать руками, жидкость сливают и протирают дно мягкой стороной губки. Крупные размокшие кусочки осторожно поддевают деревянной или силиконовой лопаткой, затем посуду моют обычным средством и тщательно ополаскивают.

Чем нужно чистить кастрюли. Источник: gettyimages.com

Чем убрать остатки пятен и налет снаружи

Отдельные темные пятна на нержавеющей стали без покрытия обрабатывают густой кашицей из соды и небольшого количества воды, если производитель допускает такой уход. Смесь наносят только на загрязненные места примерно на 10 минут, после чего осторожно удаляют влажной мягкой губкой и смывают остатки.

Плотный застарелый нагар часто состоит из нескольких слоев пригоревшей еды и жира, поэтому одной очистки бывает недостаточно. Если корка держится, замачивание повторяют. Нож, металлическая щетка и сильный нажим оставляют царапины, поэтому усиливать трение не стоит.

Коричневый налет на внешнем дне очищают отдельно: раствор внутри кастрюли до него не достает. На остывшую внешнюю поверхность наносят немного содовой пасты, если это разрешено инструкцией, и удаляют загрязнение мягкой губкой. Затем пасту полностью смывают, а дно вытирают насухо; состав не должен попадать на электрические контакты или другие чувствительные детали.

Почему способ подходит не для любой кастрюли

Материал и покрытие определяют способ очистки. Эмаль чувствительна к царапинам, поэтому металлическая мочалка для нее не подходит. Антипригарную поверхность сначала замачивают в теплой воде, а затем очищают мягкой губкой и средством, подходящим для такого покрытия.

Алюминий от щелочного содового раствора может потемнеть. Для него способ ухода выбирают по инструкции производителя, не перенося автоматически метод очистки нержавейки на другой металл.

Свежие пригоревшие остатки легче удалить до того, как они высохнут и затвердеют. Как только кастрюля остынет, в нее наливают теплую воду с небольшим количеством подходящего средства для посуды и оставляют отмокать. Если после этого еда отходит под мягкой губкой, кипячение с содой уже не требуется.

Чем быстро отмыть кастрюли. Источник: freepik.com

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