За неделю "ДТЭК" восстановил электроснабжение почти 600 тысяч семей после обстрелов

С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение почти в 400 населенных пунктах, которые были обесточены из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает ДТЭК.

"С 28 сентября по 4 октября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям почти 400 населенных пунктов, лишившихся электричества в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 600 тысячам семей в четырех областях и столице", – говорится в сообщении.

Больше всего восстановлений было в Донецкой области, где свет вернули почти 290 тысячам семей. В Одесской области электроснабжение восстановили почти для 260 тысяч семей, в Днепропетровской – для 43,6 тысячи.

В Киевской области энергетики восстановили электроснабжение более чем 500 семьям, в столице – более чем 300.

Отмечается, что энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в сентябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более чем 3 млн семей.