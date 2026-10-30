Драпатый подписал приказ об усилении контроля за работой ВВК при ТЦК: что предусматривает

В Украине будет усилен мониторинг решений военно-врачебных комиссий, работающих при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Медицинские заключения ВВК и направления военнообязанных на осмотры будут проверяться тщательнее.

Соответствующий приказ подписал генерал-майор Михаил Драпатый, главнокомандующий Вооруженными силами. Об этом 30 октября в комментарии "Інтерфакс-Україна" сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховой.

"Приказ направлен на то, чтобы повысить качество медицинских осмотров, исключить призыв на службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий", – пояснил он.

Особое внимание будут уделять ситуациям, когда человека признали годным, но позднее ВВК изменила заключение и установила непригодность к военной службе из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы. И врачи, и учреждения здравоохранения будут нести ответственность за фиктивные или небрежные заключения.

Кроме этого, ВВК должны более добросовестно обследовать людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы в войсках.

Представитель ВСУ подчеркнул, что в результате постоянного мониторинга решений ВВК будут проводиться проверки работы комиссий.

"Для председателей и членов ВВК при ТЦК и СП будут регулярно организовывать специальные курсы, в частности по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров. Кроме того, усиливается надзор за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медосмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", – сказал Лиховой.

Он заверил, что военное руководство придерживается принципов "честной оценки реального положения дел, готовности признавать ошибки и исправлять их".

"Ведь проблемы, о которых умалчивают или которые игнорируют, лишь усугубляются... Жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом на всех этапах военной службы", – подчеркнул Лиховой.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Черкасской области мужчину с эпилепсией и судорожными приступами признали годным к службе. Он обратился в суд, но там отказали в удовлетворении иска.

– Похожий случай произошел в Хмельницком окружном административном суде. Мужчина с тяжелыми заболеваниями суставов не согласился с заключением военно-врачебной комиссии, но суд не установил никаких нарушений процедуры проведения медосмотра.