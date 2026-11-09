Опыт Харькова в работе транспорта и критической инфраструктуры стоит масштабировать на всю Украину, – Сазонов

Решения, внедренные в Харькове под руководством городского головы Игоря Терехова, могут быть полезны Киеву и другим украинским городам. Речь не только о бесплатном общественном транспорте, но и об организации работы городских служб, оперативном реагировании на последствия обстрелов и обеспечении стабильной работы критической инфраструктуры.

Такое мнение высказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов, комментируя инициативу по введению бесплатного проезда в муниципальном транспорте столицы.

Он обратил внимание, что среди предложенных для Киева моделей поддержки горожан выбрали именно харьковский опыт, который уже несколько лет применяется на практике.

"Там похожая программа бесплатного муниципального транспорта действует с начала полномасштабного вторжения. Ее ввели по инициативе мэра, и она охватывает не только наземный транспорт, но и метро. И действительно, очень неплохо себя зарекомендовала. Хотя и финансируется не из государственного, а из городского бюджета", – отметил Сазонов.

В то же время, по его мнению, Киеву стоит присмотреться и к другим решениям, которые были внедрены в Харькове под руководством Игоря Терехова.

"В частности, на работу ситуационного центра, которая позволяет координировать деятельность всех городских служб для ускорения ликвидации последствий обстрелов. Или на организацию системы работы энергообъектов и критической инфраструктуры", – написал военный.

Он также сравнил условия, в которых работают коммунальные службы двух городов, обратив внимание на интенсивность обстрелов.

"Прилетов там намного больше, чем в Киеве, и в режиме "чрезвычайщины" город с населением почти полтора миллиона человек живет уже не первый год. Впрочем, ситуация с предоставлением коммунальных услуг населению заметно лучше", – считает эксперт.

По его убеждению, опыт команды Терехова заслуживает внимания не только столичных властей, но и правительства, поскольку соответствующие решения могут быть полезны для других украинских общин.

"При всей остроте нынешних "киевских дискуссий" убежден, что решения, внедренные в Харькове командой Терехова, были бы уместны и для Киева, и для других городов Украины. Правительству тоже стоило бы присмотреться к ним, чтобы успешный опыт можно было масштабировать на другие общины страны", – подытожил Сазонов.