Исследование Ивана Панькулича об ИИ и экспорте использовали два украинских университета

Как спрогнозировать продажи, когда спрос за рубежом резко меняется? И как понять, можно ли доверять новому партнеру? Ответы на эти вопросы студенты двух украинских университетов теперь ищут, в частности, в материалах исследований Ивана Панькулича. Их использование в образовательном процессе подтверждают документы Государственного налогового университета и Университета "КРОК".

Иван Панькулич – украинский исследователь международного менеджмента и торговой аналитики, магистр менеджмента. В научных публикациях он указан как основатель и исполнительный директор American Institute for Global Trade, Management & Economic Diplomacy в Сакраменто, США. Его профессиональный интерес – как аналитика данных и искусственный интеллект могут помочь предприятиям принимать решения на внешних рынках.

Одно из направлений его работы – прогнозирование экспортных продаж при нестабильном спросе. Панькулич анализирует, как модели машинного обучения учитывают сложные связи между рыночными показателями, но в то же время обращает внимание на слабые места таких прогнозов: резкие переломы тенденций, качество исходных данных и сложность объяснения результатов алгоритма.

Еще одна тема – проверка иностранных контрагентов. Вместо того чтобы полагаться только на документы, полученные перед подписанием контракта, исследователь рассматривает цифровое профилирование и отслеживание изменений в надежности и платежеспособности партнеров. Третье направление касается генеративного ИИ, который может адаптировать коммерческие предложения к языковым и культурным особенностям международных B2B-переговоров.

В методических рекомендациях 2026 года Панькулич сводит эти инструменты в последовательный процесс: сначала оценить рынок, затем проверить контрагента, а после этого подготовить адресное коммерческое предложение. Речь идет о поддержке решения менеджера, а не о передаче ответственности алгоритму.

Эти наработки нашли применение в университетских аудиториях. Государственный налоговый университет в Ирпене использовал их для обновления материалов по международным экономическим отношениям, аналитике рынков и практических заданий. Это зафиксировано в акте от 30 марта 2026 года.

Университет "КРОК" в Киеве подтвердил использование результатов Панькулича в программах "Международный бизнес", "Менеджмент" и "Маркетинг". Согласно акту от 24 февраля 2026 года, речь идет об аналитических кейсах, упражнениях по оценке контрагентов, прогнозированию продаж и подготовке персонализированных коммуникаций. В документе университет назвал результаты актуальными и имеющими практическую ценность.

Для будущего менеджера это не абстрактная тема: ошибочный прогноз может означать лишние запасы, а ненадежный партнер – сорванный контракт. В то же время университетские акты свидетельствуют именно об образовательном использовании исследований, а не о внедрении готовой системы ИИ в бизнесе. Главный вопрос, который ставит эта работа, – не способен ли алгоритм дать ответ, а может ли человек его проверить и обосновать свое решение.