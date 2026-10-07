"До сих пор жду, что сын прибежит": ветеран Александр Кучер рассказал свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

В ночь на 8 августа Россия нанесла массированный удар по Киевской области. В поселке Пуховка шесть российских БПЛА попали в дом, где проживала семья ветерана войны Александра Кучера. В результате удара погибли его шестилетний сын Дмитрий и 70-летние родители. Его жена и старший сын Владимир получили ожоги. Свою историю Александр рассказал Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В ту ужасную ночь Александр проснулся от звуков ПВО, подошел к окну, а через несколько секунд услышал взрыв. Удар пришелся на ту часть дома, где спали Дмитрий и его 15-летний брат Владимир. Александра завалило обломками, но он сумел выбраться. Услышав голос старшего сына, он пытался пробиться к младшему, однако комната уже была охвачена пламенем.

В результате удара погибли е... Источник: Фонда Рината Ахметова Развернуть

"Я бегу в огонь, обливаюсь водой, беру одеяло, обливаю одеяло водой, хочу зайти к нему в комнату, но я даже на метр не мог подойти, там просто был ад. Я понял, что его уже нет... Я тогда получил контузию, до сих пор не слышу на правое ухо, частично на левое", – вспоминает Александр.

Тогда из пламени выглянул отец Александра – Петр Михайлович. Он просил лестницу, чтобы спуститься со второго этажа. В тот момент у него уже была обожжена задняя часть тела. Впоследствии во двор сумела выбраться и мать – Галина Петровна. Вместе они продолжали искать Дмитрия – родные надеялись, что его могло отбросить взрывной волной. И именно в этот момент во двор ударил еще один российский дрон – попал прямо в Галину Петровну. От взрыва женщина погибла на месте вместе с мужем, Александр был ранен. Жена Ольга получила ожоги 30% тела.

"Я тогда вообще не понял, что произошло. Выхожу из дома, смотрю – у меня сзади уже нет сарая, вокруг пламя, и родителей нет. Потом снова слышу, что летит "шахед". Я не знаю, как мы тогда спаслись. Каким-то чудом выжили", – говорит мужчина.

Ветеран войны Александр Кучер. Источник: Фонда Рината Ахметова

Сегодня Александр учится жить с утратой. По утрам он до сих пор на мгновение надеется, что маленький Дмитрий прибежит к их кровати. В памяти остались последние дни сына: за несколько дней до трагедии семья установила во дворе новую качель, а мальчик учился ездить на велосипеде. Также теперь семья уже не соберется вместе в родительском доме. Не отпразднуют и 70-летие родителей, к которому готовились.

"За это они должны ответить. Общество должно знать, что они делают. Сколько семей погибло, сколько невинных детей. Мы можем донести их вину только своими рассказами", – говорит мужчина.

Смотрите историю Александра Кучера здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.