Дождь, снег и до 4°С мороза: Украину в понедельник ожидает ухудшение погоды

В Украине в понедельник, 23 ноября, в ряде областей ожидаются снег и гололедица. На юге, в центре и на востоке погоду испортят еще и порывы сильного ветра.

Прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. На сайте УкрГМЦ сообщается о I (желтом) уровне опасности примерно в половине областей.

Где объявлен I (желтый) уровень опасности. Источник: Скриншот meteo.gov.ua

Синоптики рассказали о погоде 23 ноября

Небо над Украиной будет облачным. Осадки, которые пройдут в понедельник, будут отличаться в зависимости от температуры и времени суток.

Ночью:

небольшой снег выпадет в северных и Винницкой областях;

умеренный снег – в Карпатах;

небольшой дождь пройдет в большинстве южных и Кировоградской областей;

на остальной территории без существенных осадков.

Днем:

значительный дождь с мокрым снегом, а местами и налипание мокрого снега прогнозируются в центре страны и на Харьковщине;

значительный дождь – в подавляющем большинстве южных областей;

умеренный дождь – на востоке;

на остальной территории местами пройдет небольшой снег.

"В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях образование снежного покрова, в Карпатах – прирост снежного покрова высотой 2–8 см; на дорогах местами гололедица", – предупредили в УкрГМЦ.

Погода в понедельник в Украине. Источник: Скриншот meteo.gov.ua

Ветер будет преимущественно юго-западным, 7–12 м/с. Днем он усилится в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях, порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью от -4 до +2, днем ориентировочно от 0 до +5 градусов. На юге теплее: ночью от +3 до +8, днем от +7 до +12. Самая низкая температура ожидается в Карпатах: в течение суток от -6 до -1 мороза.

Прогноз синоптиков для Киевщины

В Киеве и Киевской области день будет облачным, местами – с небольшим снегом и мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах может образоваться гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с.

На Киевщине температура ночью может опуститься до -3, а днем прогреться до +5 градусов. В столице ночью до -2 мороза, днем до +3 тепла.

Какой будет погода в Киевской области. Источник: пресс-служба УкрГМЦ

Как писал OBOZ.UA, предстоящая зима в Украине, по предварительным оценкам синоптиков, будет теплее климатической нормы, однако это не означает, что страна избежит сильных морозов. Температура может существенно колебаться: в отдельные дни января столбики термометров способны показывать как +15, так и -15 градусов.