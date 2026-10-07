До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото

В результате массированного ракетного удара по Прилукам 7 октября погиб 47-летний ветеран полиции Олег Малыш, который до недавнего времени воевал в составе стрелкового батальона полиции Черниговской области. Незадолго до трагедии офицер из-за состояния здоровья ушел на заслуженный отдых.

Об этом в Telegram сообщила Национальная полиция Украины. В результате вражеской атаки также получила ранения жена Олега Малиша, которая служит в полиции, а её мать погибла; трёхлетняя племянница получила ранения.

Олег Малиш более 20 лет служил

Свою жизнь Олег Малиш посвятил службе в органах внутренних дел. В ряды правоохранителей он вступил в 2001 году, начав карьеру в должности оперуполномоченного уголовного розыска в Прилуках, где в дальнейшем и проходил службу.

В 2024 году Малыш вступил в стрелковый батальон Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Он принимал непосредственное участие в защите Украины от российских захватчиков.

Погиб ветеран полиции Олег Малыш. Источник: Национальная полиция Украины

После увольнения со службы по состоянию здоровья полицейский вернулся к гражданской жизни. Однако 7 октября российская ракета оборвала его жизнь во время массированной атаки на Прилуки.

Жена погибшего сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Ее мать также стала жертвой российского удара, а трехлетняя племянница получила ранения.

Коллектив Национальной полиции выразил искренние соболезнования родным и близким Олега Малыша.

Погиб ветеран полиции Олег Малыш. Источник: Национальная полиция Украины

Напомним, в результате российского ракетного удара по Прилукам погибла целая семья – 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 37-летняя дочь Екатерина Антипенко. Их квартира на пятом этаже была полностью разрушена в результате попадания ракеты, а еще одна внучка, Ольга, выжила.

Как писал OBOZ.UA, российские войска утром 7 октября нанесли ракетный удар по Прилукам, в результате чего был разрушен пятиэтажный жилой дом. Люди оказались под завалами, а на месте удара начались поисково-спасательные работы.