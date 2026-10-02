Фонд "Domino" Шухнина к Дню защитников способствовал привлечению спецтехники на сумму 340 тысяч евро для строительства укреплений

Накануне Дня защитников и защитниц Украины благотворительный фонд Domino Foundation мецената Антона Шухнина помог получить новую тяжелую спецтехнику для работ в прифронтовом регионе. Грузовик MAN и фронтальный погрузчик Develon общей стоимостью около 340 тысяч евро уже задействованы в строительстве фортификационных сооружений.

Благотворительный фонд Domino Foundation мецената Антона Шухнина способствовал получению новой тяжелой спецтехники для работ в прифронтовом регионе Украины. Грузовик MAN и фронтальный погрузчик Develon общей стоимостью около 340 тысяч евро уже задействованы в строительстве фортификационных сооружений в прифронтовой области.

Меценат Антон Шухнин способс... Источник: Domino Foundation Развернуть

Получить необходимую технику удалось благодаря международным связям, личным контактам с партнерами и переговорам, к которым присоединился основатель Domino Foundation Антон Шухнин. После передачи машины незамедлительно направили на выполнение инженерных работ в прифронтовом регионе.

Речь идет о новом грузовом автомобиле MAN TGS 41 2026 года выпуска и фронтальном колесном погрузчике DEVELON DL 280-7 2026 года, оснащенном стандартным ковшом и вилами. Общая стоимость двух единиц спецтехники составляет около 340 тысяч евро.

Меценат Антон Шухнин способс... Источник: Domino Foundation Развернуть

Тяжелая спецтехника имеет практическое значение для обустройства оборонительных рубежей. Грузовик MAN может использоваться для перевозки строительных материалов и других грузов, а фронтальный погрузчик Develon – для работы с грунтом, щебнем, песком и другими материалами при проведении масштабных инженерных работ.

В Domino Foundation отмечают, что в преддверии Дня защитников и защитниц Украины такая помощь имеет особое значение. В то же время поддержка военных для фонда не ограничивается памятными датами – транспорт, оборудование и другую необходимую помощь украинским защитникам передают на постоянной основе.

Меценат Антон Шухнин способс... Источник: Domino Foundation Развернуть

Помощь Силам обороны и украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны, является одним из направлений деятельности Domino Foundation. Фонд, основанный Антоном и Анастасией Шухниными, оказывает поддержку военным, внутренне перемещенным лицам, детям и социальным проектам.

Значительную часть помощи составляет именно транспорт. В частности, ко Дню Независимости Domino Foundation передал 12 внедорожников Mitsubishi L200. Часть машин направили для работы в прифронтовых регионах, в частности для выполнения задач, связанных со строительством фортификационных сооружений. Еще один автомобиль передали перемещенному из Луганской области Попаснянскому областному психоневрологическому интернату.

Ранее при поддержке Domino Foundation украинским защитникам передавали автомобили Toyota Hilux, Dodge RAM и Mitsubishi L200. Отдельным проектом стала помощь Главному управлению разведки Минобороны Украины: для нужд разведчиков был передан специализированный Mercedes-Benz Sprinter с усиленной подвеской и увеличенной грузоподъемностью. Фонд также помогал военным, предоставляя беспилотники, зарядные станции и другое необходимое оборудование.

Параллельно Domino Foundation реализует гражданские и социальные инициативы. Помощь получали семьи внутренне перемещенных лиц из Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Для детей переселенцев фонд передавал школьные принадлежности, рюкзаки и материалы для творчества.

В 2026 году Антон Шухнин также поддержал центр "Возрождение", который занимается реабилитацией детей-переселенцев с инвалидностью. Помощь направлялась на создание условий для занятий и восстановления детей, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Передача нового грузовика MAN и фронтального погрузчика Develon стала продолжением этого направления работы. Накануне Дня защитников и защитниц Украины в Domino Foundation подчеркивают: лучшей благодарностью военным остается конкретная помощь, которая нужна им здесь и сейчас. Благодаря международным контактам, переговорам и сотрудничеству с партнерами Антон Шухнин способствовал привлечению техники стоимостью около 340 тысяч евро, которая уже используется для строительства оборонительных сооружений в прифронтовом регионе.