Блог | Пока у Украины есть армия – будет и надежда, или Мы обозначили путь выхода из войны

Поражение Крымского моста еще раз напомнило одну очень простую и очень важную вещь: все переговоры, форумы, все выступления перед парламентами других государств, все интервью мировым СМИ и встречи с мировыми лидерами возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Силам обороны Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Вся політика і дипломатія нічого не варта, коли не опирається на СИЛУ.

Збройні Сили України постійно шукають шляхи АСИМЕТРИЧНОЇ відповіді на агресію більшої, багатшої, чудово натренованої вбивати, країни.

Виглядає так, що в#єбони Трампа і Маска із Старлінками привели до того, що Сили Оборони знайшли технологічне рішення високоякісного супутникового зв'язку через іншу платформу, яку нам не глушать в Криму, як робили упороті трампістські під@раси.

Сьогодні шлях виходу з війни окреслений максимально чітко: нанесення максимального ураження ворогу, яке робить неможливою подальше продовження війни.

Ніякі перемовини кінця війни не принесуть. Тільки українська армія і український солдат як ЄДИНИЙ справжній захисник української нації.

На жаль, росіяни володіють ракетними технологіями, які так і не були відновлені у нас. Тому сьогодні прилетіло по київським мостам і буде прилітати ще.

Україна знову без світла, тепла, подекуди – водопостачання.

Але поки у України є армія – буде й НАДІЯ і багато радісних днів перемог і успішних операцій до примусу росії до миру.

Зберігаймо здатність відчувати нашу СИЛУ і радіти успіхам своїх воїнів. Ми переможемо.