До какого возраста мужчины могут свободно выезжать из Украины и какие документы нужны на границе: подробное разъяснение

Во время военного положения право мужчин на выезд из Украины зависит от возраста и наличия законных оснований. По общему правилу граждане в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут пересекать границу без дополнительного подтверждения цели поездки.

После достижения 23 лет это разрешение перестает действовать, поэтому для выезда требуется другое предусмотренное законом основание. Отдельные правила установлены для несовершеннолетних, мужчин в возрасте от 23 до 25 лет и граждан, которым исполнилось 60 лет.

До скольких лет мужчины могут выезжать за границу

В соответствии с пунктом 2-19 Правил пересечения государственной границы, во время военного положения ограничения не распространяются на мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, кроме случаев, определенных пунктом 2-14 этих Правил.

Изменения Кабинет министров ввел постановлением от 26 августа 2025 года №1031. Они вступили в силу 28 августа 2025 года и продолжают действовать в ноябре 2026 года.

Итак, выехать на основании возраста можно до достижения 23 лет. Для этого не нужно подтверждать цель поездки учебой, работой или лечением либо оформлять отсрочку от мобилизации.

Какие документы нужны мужчинам до 23 лет

Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно необходимо иметь:

паспортный документ, дающий право на пересечение государственной границы;

военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Согласно разъяснению Министерства внутренних дел, военно-учетный документ нужно предъявить по требованию пограничника. Такая обязанность предусмотрена частью шестой статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсутствие документа может стать основанием для отказа в выезде. Также возрастное разрешение не отменяет других законных ограничений, которые могут касаться конкретного лица.

Кто не может выезжать даже до 23 лет

Исключения предусмотрены для категорий мужчин, определенных пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы. В частности, это депутаты местных советов, судьи, прокуроры, руководители отдельных государственных органов и их структурных подразделений, а также работники, забронированные за органами государственной власти и местного самоуправления.

Для таких лиц выезд по общему правилу осуществляется на основании решений о служебных командировках, кроме отдельных случаев, предусмотренных Правилами. Специальные требования также действуют для военнослужащих.

Можно ли выехать за границу в 23, 24 или 25 лет

После 23-летия мужчина теряет право на выезд только по возрастному основанию. То, что ему еще не исполнилось 25 лет, само по себе не дает разрешения на пересечение границы.

В то же время пункт 2-20 Правил №57 предусматривает отдельный порядок для мужчин в возрасте от 23 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины или разведывательном органе Министерства обороны на условиях, определенных законом. До заключения контракта они не должны были проходить военную службу, за исключением базовой военной службы.

Для выезда на этом основании нужны справка о заключении контракта и военно-учетный документ.

Кто может выезжать за границу после 23 лет

Мужчины старше 23 лет могут пересекать границу при наличии других законных оснований. В частности, это могут быть:

лица с инвалидностью;

мужчины, признанные непригодными к военной службе с исключением из воинского учета;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, соответствующие требованиям закона;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей при определенных обстоятельствах;

лица, воспитывающие детей с инвалидностью, осуществляющие постоянный уход или сопровождающие людей с инвалидностью;

забронированные военнообязанные и представители других предусмотренных законом категорий.

Отдельные условия выезда установлены для моряков, авиационного персонала, спортсменов, работников сферы культуры и СМИ.

В то же время отсрочка от мобилизации не всегда дает право на выезд. Например, обучение в учреждении высшего образования после 23 лет само по себе не является достаточным основанием для пересечения границы. В каждом случае необходимо выполнить требования для соответствующей категории и иметь подтверждающие документы.

С какого возраста мужчины могут снова свободно выезжать

После достижения 60 лет мужчины по общему правилу могут выезжать за границу без подтверждения специального основания, связанного с военными ограничениями.

В то же время для отдельных категорий должностных лиц и лиц, на которых распространяются другие законные ограничения, могут действовать специальные правила. Законодательство не устанавливает общего максимального возраста, после которого гражданам Украины запрещено выезжать за границу.

Могут ли юноши в 16 и 17 лет самостоятельно выезжать

Согласно части третьей статьи 313 Гражданского кодекса Украины, лица, достигшие 16 лет, имеют право самостоятельно выезжать за пределы Украины.

Таким образом, 16- и 17-летним юношам для этого нужен надлежащий паспортный документ. По общему правилу сопровождение родителей или их нотариально заверенное согласие не требуются.

В Государственной пограничной службе ранее подчеркивали, что ограничения на выезд совершеннолетних мужчин не распространяются на 17-летних.

В то же время юношей, которым в соответствующем году исполняется 17 лет, ставят на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля. Однако это не ограничивает их право на выезд. Требование предъявлять военно-учетный документ на границе распространяется на мужчин от 18 лет.

Как могут выезжать за границу дети до 16 лет

Дети до 16 лет по общему правилу не могут самостоятельно пересекать государственную границу.

Во время военного положения они могут выезжать в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи или отчима без нотариально заверенного согласия второго из родителей.

В сопровождении другого лица выезд возможен на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства. Также необходимо иметь документы ребенка и, при необходимости, подтверждение родственных связей или полномочий сопровождающего лица.

Если ребенка сопровождает мужчина, на которого распространяются ограничения на выезд, он должен иметь собственное законное основание для пересечения границы. Само сопровождение ребенка такого права не дает. Кроме того, нужно учитывать требования страны назначения.

Что будет, если мужчине исполнится 23 года за границей

Если мужчина законно выехал по возрастному основанию, достижение 23 лет во время пребывания за границей не делает предыдущий переход границы незаконным.

Правила №57 не обязывают таких граждан возвращаться в Украину до 23-летия. Однако после возвращения мужчине для следующего выезда во время военного положения понадобится другое законное основание, если соответствующие ограничения на тот момент будут оставаться в силе.

Кто принимает решение о пропуске через границу

Решение о пропуске конкретного лица принимает уполномоченный представитель Государственной пограничной службы Украины после пограничного контроля и проверки документов.

В случае отказа гражданину должны предоставить обоснованное письменное решение с указанием причин. Это предусмотрено статьей 14 Закона Украины "О пограничном контроле". Такой отказ можно обжаловать в установленном законом порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, повестку военнообязанному в Украине могут вручить в любое время суток, в частности поздно вечером или посреди ночи. Законодательство не ограничивает оповещение только дневными часами.