До семи градусов мороза: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 29 ноября, в Украине сохранится морозная погода, ночью температура воздуха в отдельных регионах опустится до -10 градусов, а днем столбики термометров преимущественно будут показывать от 0 до -6 градусов. Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в западных областях, тогда как на Закарпатье и крайнем юге будет теплее.

Об этом свидетельствует карта прогноза, опубликованная Украинским гидрометеорологическим центром. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Только в Крыму местами возможен небольшой снег, кое-где с дождем. В ночные часы температура составит 3-10 градусов мороза. В западных областях 28-29 ноября, а также 1 декабря в большинстве регионов, за исключением юга, морозы могут усилиться до 7-13 градусов.

Прогноз погоды. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

Днем ожидается от 0 до 6 градусов мороза. Теплее будет на Закарпатье и крайнем юге страны, где температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северо-восточным. В южной части страны его порывы могут достигать 15-22 м/с, что сделает пребывание на улице менее комфортным.

По данным синоптиков, уже 1 декабря в большинстве областей ветер постепенно ослабнет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 27 ноября, на преобладающей части территории Украины будут осадки. Снег ожидается на западе и в центральных регионах, на юге – дожди.