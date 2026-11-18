До 15 градусов тепла: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четвер, 19 ноября, в Украине ожидается относительно теплая для этого времени года погода. Самые высокие температурные показатели прогнозируют в южных регионах.

Тогда как в западных областях столбики термометров покажут несколько более низкие значения. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Согласно карте прогноза, ночью температура воздуха в большинстве областей составит от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов в значительной части страны.

Прогноз погоды на четверг, 18 ноября. Источник: Украинский гидрометеорологический центр.

В западных регионах будет несколько прохладнее. В частности, во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях днем прогнозируют около +10…+12 градусов, а ночью – преимущественно +5…+7 градусов.

В Киеве и области ночью ожидается +7…+9 градусов, днем – +10…+12 градусов. В Сумской области температурные показатели также составят около +7…+9 градусов ночью и +10…+12 градусов днем.

Теплее всего будет на юге Украины. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму дневная температура местами достигнет +13…+15 градусов. Подобные показатели прогнозируют и в отдельных районах юго-востока.

В центральных областях днем воздух прогреется примерно до +10…+12 градусов, местами – до +13 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно +10…+12 градусов, а в отдельных населенных пунктах – до +14 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на этой неделе в Украине будет преобладать относительно теплая погода, однако почти через день ожидаются дожди. В конце недели в отдельных регионах осадки могут перейти в мокрый снег, а температура начнет снижаться.