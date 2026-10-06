Для этого нужны сильные Вооруженные Силы и единство: Порошенко назвал простой план мира

Петр Порошенко передал очередную партию военной помощи бригадам Сил обороны. Десять подразделений получили полторы сотни единиц техники – генераторы, зарядные станции, квадроциклы "Мураха", полноприводные багги, контейнерные аккумуляторные станции и ремонтные мастерские на базе прицепа.

Об этом он рассказал в соцсетях. По мнению Порошенко, никто, как воины, не стремится к миру и окончанию войны.

Однако чтобы этого добиться, нужно все усилия и ресурсы направить на укрепление ВСУ.

"Россияне изменили тактику и волнами реактивных шахидов терроризируют Киев. Ремонтники, спасатели, коммунальщики и жители Киева живут в условиях, близких к боевым. И, конечно, они хотят мира. Но больше всего мира хотят воины, представители Вооруженных Сил. Они хотят прекращения огня, они хотят окончания войны, они хотят ротации и, в конце концов, демобилизации. Вернуться домой, защитив Украину, получив почтение и уважение. Но какой мир? Будет ли это мир, когда Украина теряет суверенитет? Когда кто-то извне будет ограничивать мощь и потенциал наших Вооруженных Сил? Можно ли назвать миром ситуацию, когда костлявая рука агрессора будет давить на горло нашей церкви? И можно ли назвать миром ситуацию, когда мы будем просить разрешения использовать наш язык? Нет, это не мир, это капитуляция", – подчеркивает Порошенко.

"Есть ли у Порошенко план мира? Конечно, есть. И я его демонстрировал с 2014 года. Я заключил Минские соглашения 2014–2015 годов. Для меня самой убедительной характеристикой является выступление Путина, который сказал, что Порошенко его обманул. Порошенко с Меркель обманули его и дали возможность 5 лет строить Вооруженные Силы", – напомнил пятый президент.

"Я просто хотел спасти Украину и хотел мира для государства. И у меня это получилось. Я хотел не допустить начала войны, когда у Украины не было ни одного воина в резерве и пустая казна", – сказал Порошенко.

Порошенко передал очередную... Источник: eurosolidarity.org Развернуть

"А чем нас кормили? В 22–23 годах нам говорили, что Минска-3 не будет. Нам говорили, что прекращение огня нам не нужно. Нам нужны "гарантии безопасности", нам нужны саммиты, нужны какие-то переговоры, вместо того чтобы выполнить предложение, которое я назвал – немедленное, всеобъемлющее и безусловное прекращение огня. А потом садитесь и ведите любые переговоры. Это план мира Порошенко", — подчеркивает лидер партии.

Порошенко возле квадроцикла "Мураха". Источник: eurosolidarity.org

"Для этого нужны сильные Вооруженные Силы и единство. Как министр иностранных дел, как человек, который 5 лет удерживал страну от широкомасштабного вторжения, скажу — лучший дипломат — это Вооруженные Силы Украины. И именно они должны обеспечивать сильную переговорную позицию Украины. Поэтому каждый украинец — в том числе волонтер, благотворитель и политик — должен отчитываться о том, что он сделал на этой неделе для укрепления позиции Украины. Это максимум, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины", — считает Порошенко.