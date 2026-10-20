Детали напечатал на 3D-принтере: программист создал дрон, которому для полета требуется всего один двигатель. Видео

Инженер и разработчик Джошуа Берд представил уникальный беспилотник, функционирующий всего на одном двигателе. Большую часть компонентов корпуса и механических узлов автор изготовил с помощью трехмерной печати, а для отклика на команды написала специальную управляющую программу.

Секрет маневренности квадрокоптера нового типа заключается в конструкции винта. О разработке Джошуа Берд рассказал на своем YouTube-канале.

Уникальная механика полета

Лопасти пропеллера сделаны подвижными. При увеличении оборотов мотора одна из них приподнимается, а противоположная – опускаясь меняет угол. Именно за счет этого смещения беспилотник способен менять траекторию движения и накреняться в нужную сторону.

Инженер совершенствует дрон. Источник: Скриншот

Однако стандартная электроника с такой задачей не справилась. Чтобы аппарат держался в воздухе, электромотору приходится корректировать темп вращения до 300 раз за одну секунду. Обычный регулятор скорости не успевал обрабатывать такой поток команд и терял синхронизацию. Разработчику пришлось установить высокоточную управляющую плату и переписать микропрограмму. В итоге 15-сантиметровый винт смог развивать невероятные 20 тыс. оборотов в минуту.

Первые испытания

Тестовые запуски проходили прямо в жилой комнате над кроватью и сопровождались постоянными крушениями. Из-за дикого гула и тряски автор шутил, что соседи наверняка приняли его изобретение за работу бензиновой газонокосилки.

Основной причиной сильной вибрации оказалась гибкость материала. На предельных скоростях пластиковые лопасти деформировались. Проблему удалось решить, заменив их на более жесткие аналоги.

Дрон испытывали в квартире. Источник: Скриншот

Ориентация в пространстве

После устранения механических проблем всплыла еще одна сложность. Конструкция заставляла корпус дрона непрерывно вращаться вокруг своей оси. Из-за этого электроника моментально теряла ориентиры верх-низ и перед-зад, посылая аппарат совсем не в ту сторону, куда указывал оператор.

Чтобы вернуть дрону "чувство направления", Берд применил оригинальное решение. Он разместил на стене инфракрасный излучатель, а на сам летательный аппарат поставил улавливающий датчик. Каждую секунду при прохождении точки перед маяком датчик фиксирует сигнал и сбрасывает погрешность ориентации.

Секрет дрона кроется в лопастях. Источник: Скриншот

Открытые исходники для всех желающих

Спустя недели отладки и доработок дрон научился устойчиво зависать, взлетать и четко реагировать на манипуляции пульта, хотя без внешнего инфракрасного ориентира он все еще не обходится.

Джошуа Берд решил не скрывать наработки. Все чертежи для печати на 3D-принтере и исходный код управляющего софта он выложил в свободный доступ на GitHub.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о производстве российских помехозащищенных навигационных модулей "Комета". На портале War&Sanctions опубликован перечень из 37 иностранных электронных компонентов, используемых для их изготовления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже шесть оборонных компаний серийно производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.