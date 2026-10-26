Депутат Краснов "присвоил" себе работу городских служб Днепра и возмутил жителей: подробности скандала

В Днепре возник спор вокруг установки солнечных панелей и энергетического оборудования в многоквартирном доме. Жители возмутились из-за видео с участием депутата Загида Краснова. Якобы во время съемки неправильно представили информацию о финансировании работ.

Местные жители утверждают, что большую часть расходов оплатил город, а не сам депутат. О ситуации сообщил интернет-ресурс "Дніпро Головне".

В многоэтажном доме установили солнечные панели и оборудование для энергоснабжения. Работы проводили в рамках подготовки жилищного фонда к зимнему периоду.

90% стоимости работ профинансировали из городского бюджета Днепра, тогда как жители дома собрали остальные 10%. При этом в видео с участием депутата Краснова, по словам жителей, прозвучала другая информация о распределении расходов.

Одна из жительниц дома выразила недовольство озвученными цифрами. Ведь в видео говорилось о стоимости программы в один миллион гривен, а также отмечалось, что 80% этой суммы якобы оплатил депутат.

"Он сказал, что оплатил 80% этих работ. Но это не так. Как можно на весь мир рассказывать такую неправду? В видео указано, что программа стоит миллион гривен и якобы 80% этой суммы было оплачено. Это не соответствует действительности. Неприятно слышать, когда распространяют ложную информацию", – сказала жительница дома.

Ситуация вызвала возмущение среди жителей, которые считают, что вклад городских служб в реализацию проекта не был должным образом отражен в видео.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что земля Солонянского поселкового совета должна была служить людям, живущим в громаде. Врачам, учителям и военным. Вместо этого она постепенно через подставных лиц стала собственностью семьи известного днепровского политика Загида Краснова (Габибуллаева).