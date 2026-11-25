День больших финансовых возможностей и решения важных дел: гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

В среду, 25 ноября 2026 года, Луна в Близнецах наполнит людей оптимизмом, но также и независимостью. Сегодня стоит заняться интеллектуальной работой, написать важные статьи или тексты, или даже углубиться в чтение книг. Солнце будет находиться в соединении с Ураном и секстиле с Плутоном, благоприятных аспектах планет, поддерживающих интеллектуальную деятельность, помогающих задавать правильные вопросы и находить ответы.

Во второй половине дня стоит прогуляться или сходить в спортзал, чтобы немного размяться, так как сегодня телу и разуму будет приятнее работать в гармонии, пишет Vogue.

Овен

Секстиль Луны придаст вам уверенности. Не откладывайте важные дела, ведь сегодня вам повезет. Венера в оппозиции благоприятствует серьезным разговорам с начальством, в том числе и по финансовым вопросам. Ваши амбициозные планы имеют шанс на успех, но не хвастайтесь ими, иначе кто-то начнет с вами конкурировать. После работы настало время для развлечений, особенно для свидания. Сегодня вам сопутствует удача в любви, так что воспользуйтесь своим шансом.

Телец

Вас ждет насыщенный день, но в финансовом плане вам сопутствует удача. Займитесь новыми проектами, так как оппозиция Меркурия поможет вам сегодня быстро продвинуться вперед. Новые знакомства также окажутся плодотворными. Во второй половине дня вы примете решения, касающиеся здорового образа жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий; жертвы не свойственны знаку Тельца.

Близнецы

Вы будете полны оптимизма и почувствуете, что заслуживаете награды за все свои достижения. Если вы отправитесь за покупками, то найдете выгодные предложения. Осмотритесь сегодня, так как соединение Луны благоприятствует неожиданным встречам. Могут появиться друзья, которых вы давно не видели. Стоит организовать встречу, ведь из этого может получиться что-то интересное.

Рак

Вы можете чувствовать сонливость и нерешительность. Избегайте рискованных занятий и общения со скучными людьми. Вы соберетесь с силами, чтобы действовать, но эмоции и воспоминания будут влиять на ваши решения. Эффект может быть очень позитивным, так как ваша интуиция убережет вас от неприятностей. Не берите на себя слишком много, и день будет спокойным и довольно успешным. Вечер – идеальное время для хорошей книги или сериала.

Лев

Будьте сегодня осторожны со словами и контролируйте свои эмоции. Секстиль Луны благоприятствует отличным идеям, но это не значит, что все с вами согласятся. Не обещайте ничего, пока не узнаете всю правду. Марс все еще находится в вашем знаке и помогает вам добиться успеха, хотя на этот раз вам нужно быть умнее своих конкурентов. Друзья вас не подведут. Стоит запланировать приятную встречу на вторую половину дня.

Дева

День пролетит быстро, и даже если возникнут проблемы, вы быстро с ними справитесь. Квадрат Луны заставит вас действовать эффективно, но самостоятельно. Не позволяйте этому вас угнетать. Вместо того чтобы поддаваться унынию, выпейте кофе и прогуляйтесь. На свежем воздухе вы почувствуете прилив энергии. Занятия йогой или фитнесом во второй половине дня помогут вам восстановить силы и настроение.

Весы

Тригон Луны поможет вам во всем встать на свои места. Вы можете рассчитывать на приятные встречи и выгодные предложения. Ваша интуиция защитит вас от финансовых проблем, и вы можете найти еще более выгодные предложения на покупки. Стоит подумать о развлечениях во второй половине дня. Свидание или визит к друзьям будут приятными. Также возможны новые, приятные знакомства.

Скорпион

Если кто-то критикует ваш вкус или взгляды, не обижайтесь. Подумайте, какие аргументы вы могли бы использовать, чтобы доказать свою точку зрения. Меркурий в соединении с вашим знаком способствует обсуждению, но также и порядку. Возможно, лучше от чего-то отказаться? Поразмышляйте о своих недавних решениях, и вы почувствуете, как к вам возвращается равновесие. Расслабьтесь вечером. Займитесь искусством или хобби, или, в идеале, духовным развитием.

Стрелец

Вы будете браться за более сложные задачи, обсуждать и планировать. Противостояние Луны предвещает более интересные дискуссии. Сейчас отличное время для развития новых интересов. Во второй половине дня отдохните и найдите время для развлечений, предпочтительно интеллектуальных. Хороший фильм или статья придадут вам смелости и вдохновят на действия. Успех в любви продолжается; не отказывайтесь от свиданий.

Козерог

Квадрат Венеры к вашему знаку заставит вас больше беспокоиться о том, что о вас думают другие. Вы даже можете услышать сплетни о себе. Признание важно, но не пытайтесь добиться сочувствия любой ценой. Если кто-то вас не ценит, возможно, у него самого есть какие-то проблемы. Сосредоточьтесь сегодня на людях, которые действительно важны для вас.

Водолей

У вас будет отличное настроение, и день пролетит незаметно. На работе проявляйте сочувствие к окружающим, но будьте бдительны в финансовых вопросах. Тройн Луны благоприятствует неожиданным предложениям, которые могут привести к повышению зарплаты или продвижению по службе. На совещаниях вы будете представлять идеи, которые принесут вам признание и быстрые деньги. Проведите день с друзьями; успех другого человека подпитает ваш оптимизм.

Рыбы

Сегодня другие люди могут нуждаться в вас больше обычного. Квадрат Луны благоприятствует наверстыванию упущенных возможностей, но не стоит перегружать себя новыми задачами. Вам нужно уделить время приготовлению еды и заботе о себе, это поможет вам почувствовать себя спокойнее. Послеобеденное время идеально подходит для отдыха, но у вашей семьи тоже будут свои требования. Не торопитесь. Дайте всем понять, что на вас можно положиться.

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