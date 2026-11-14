Где в Украине на дорогах появятся спецавтомобили-"фантомы" и как они работают: рассказываем

Уже с 16 ноября на дорогах Львовской и Одесской областей начнут патрулировать полицейские автомобили-"фантомы". Их будут использовать прежде всего на наиболее аварийных участках, чтобы выявлять нарушителей без необходимости останавливать их транспорт.

Об этом сообщил начальник Департамента национальной полиции Украины Алексей Белошицкий. В ведомстве объяснили, что нарушения будут фиксировать спецавтомобили и при каких обстоятельствах полицейские смогут останавливать водителей.

Внешне такие автомобили ничем не отличаются от обычных машин. При этом они оснащены специальными системами автоматической фиксации скорости, которые могут работать как во время движения, так и в неподвижном положении.

Приборы способны контролировать скорость транспортных средств одновременно в обоих направлениях – попутном и встречном. Если водитель превышает установленное ограничение, система автоматически фиксирует нарушение. Останавливать автомобиль для этого не нужно.

Помимо контроля скорости, экипажи спецавтомобилей будут реагировать на другие опасные нарушения правил дорожного движения. В частности, речь идет о проезде на запрещающий сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу.

В таких случаях полицейские могут остановить автомобиль нарушителя и привлечь водителя к административной ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "фантомные патрули", которые с конца августа возобновили работу в Киеве и области. Они могут фиксировать нарушения ПДД на любых участках дороги. В частности, вне зоны действия знака 5.76, предупреждающего о работе приборов автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.