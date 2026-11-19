Где нельзя ставить орхидею зимой: растение сбросит бутоны

Орхидея – комнатное растение, которое происходит из тропических лесов, поэтому зима в наших широтах всегда становится для нее испытанием. Даже если в комнате, где стоит горшок с цветком, в целом тепло, неудачное расположение вазона может навредить ей: из-за холода, сквозняков или резких перепадов температуры она начнет терять бутоны и цветы.

Чаще всего такие проблемы возникают у фаленопсисов – самых популярных комнатных орхидей, которые любят тепло и стабильные условия. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, куда лучше не ставить вазон с растением, если вы хотите, чтобы оно хорошо себя чувствовало и даже цвело.

На холодный подоконник

Зимой стекло сильно охлаждается, и температура возле него может быть значительно ниже, чем в остальной части комнаты. Если листья орхидеи касаются стекла, они могут переохладиться или даже подмерзнуть. Такой температурный шок негативно влияет на бутоны и корневую систему цветка. При этом совсем отказываться от подоконника не нужно: фаленопсисам важно хорошее освещение, поэтому подойдет светлое место у восточного или западного окна. Главное – следить, чтобы растение не касалось холодного стекла, а ночью, когда температура у окна особенно снижается, при необходимости переставлять горшок немного дальше

magda_istock. Источник: Зимой самое главное – беречь орхидею от любых перепадов температур Развернуть

У входной двери и в коридоре, где гуляют сквозняки

Через входную дверь в дом попадает холодный воздух с улицы. Он быстро нагревается, но даже такое непродолжительное воздействие холодного воздуха орхидеи переносят плохо, особенно если поток направлен прямо на листья и цветоносы. Даже кратковременный сквозняк может привести к тому, что бутоны начнут опадать, не успев раскрыться. Поэтому горшок лучше держать подальше от входной двери, открытых окон и других мест, где ощущается движение холодного воздуха.

За плотными шторами

Это место может казаться уютным и защищенным от холода, однако зимой оно нередко становится одним из самых опасных для орхидеи. Пространство между окном и закрытыми шторами заметно охлаждается, особенно ночью. Если оставить там горшок, растение окажется в зоне низкой температуры, даже когда в комнате тепло. К тому же за шторами орхидея будет получать меньше света, которого зимой и без того не хватает. Поэтому не стоит прятать ее за занавесками или оставлять между ними и оконным стеклом.

Орхидея может смотреть на зи... Источник: g215 Развернуть

Рядом с батареей или обогревателем

На первый взгляд может показаться, что дополнительный источник тепла – это именно то, что нужно орхидее зимой, чтобы чувствовать себя комфортно. Однако от радиатора поднимается горячий и сухой воздух, который может пересушивать листья и создавать неблагоприятные условия для цветов растения, приспособленного к тропической влажности. Кроме того, температура возле батареи может заметно отличаться от температуры у холодного окна, если горшок стоит между ними. Такие колебания также могут привести к опаданию бутонов. Поэтому орхидею лучше расположить на некотором расстоянии от отопительных приборов, куда уже не может достигать прямой поток высушивающего горячего воздуха.

Возле кондиционера или вентиляционного отверстия

Не стоит ставить орхидею там, где на нее постоянно дует воздух из вентиляции или кондиционера. Зимой кондиционер может подавать теплый воздух, но это не делает такое место безопасным: сильный поток и перепады температуры способны вызвать стресс у растения. Если же вентиляция подает холодный воздух, риск возрастает еще больше. Специалисты Американского общества орхидей отмечают, что сквозняки из окон, систем кондиционирования и отопления могут приводить к опаданию бутонов. Поэтому горшок стоит переставить туда, где воздух движется не так интенсивно.

Рядом с духовкой или плитой

Кухня не всегда подходит для орхидеи, особенно если поставить горшок неподалеку от духовки или плиты. Во время приготовления пищи растение может попадать под потоки горячего воздуха, да и в целом температура в этой части помещения резко меняется. Такие перепады неблагоприятны для цветов и бутонов – из-за них орхидея может начать сбрасывать еще нераскрывшиеся цветки. Американское общество орхидей отдельно предупреждает, что даже внезапный поток воздуха от горячей духовки способен вызвать опадание бутонов. Поэтому лучше выбрать для растения место подальше от нагревающейся кухонной техники.

Важно: эти рекомендации в первую очередь касаются фаленопсисов. У других видов орхидей могут быть иные требования к температуре, поэтому перед сменой места стоит учитывать особенности конкретного растения. При этом для большинства комнатных фаленопсисов зимой лучше всего подойдет светлое место со стабильной температурой, без сквозняков и прямого воздействия отопительных приборов.

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