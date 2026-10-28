Где нельзя сажать фруктовые деревья: неудачные места в саду

Правильно выбранное место для плодовых деревьев – один из главных залогов их здорового роста и щедрого урожая. Это помогает растениям хорошо укорениться и получить максимум ресурсов для развития.

Соответственно, неправильно посаженные деревья развиваются медленнее, растут слабыми и дают меньше плодов. Издание Newsweek Romania рассказало, каких участков в саду лучше избегать.

В низинах, где после дождя застаивается вода

Участки, на которых регулярно образуются лужи, не подходят для большинства плодовых деревьев. Если почва надолго переувлажняется, корни получают недостаточно кислорода, из-за чего возрастает риск их загнивания. В таких условиях молодые деревья растут медленнее, их листья могут желтеть, а сами растения становятся более уязвимыми к болезням.

Прежде чем сажать деревья, понаблюдайте, как быстро уходит вода после сильного ливня. Если лужи регулярно остаются надолго, лучше выбрать другое место или проконсультироваться со специалистом по поводу устройства дренажа.

Там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности

Еще один неподходящий участок для плодового сада – тот, где грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности земли. Избыток влаги ухудшает аэрацию почвы и может мешать развитию корней. Особенно это касается деревьев, корневая система которых проникает глубоко в землю.

Безопасная глубина залегания грунтовых вод зависит от вида дерева, подвоя и типа почвы. Но в целом, если земля часто переувлажняется, перед закладкой сада стоит обратиться к специалисту.

Застой воды, неблагоприятный... Источник: Pexels Развернуть

В постоянной тени дома, забора или больших деревьев

Большинству плодовых деревьев, в частности яблоням, грушам, вишням и сливам, необходимо много света для полноценного роста и плодоношения. Если деревья большую часть дня будут находиться в тени, их побеги могут чрезмерно вытягиваться, крона будет давать меньше плодов, а урожайность снизится.

Поэтому для посадки лучше всего выбирать солнечное место, где деревья обычно будут получать не менее шести часов прямого солнечного света в день. Учитывайте также, что по мере роста крупных деревьев поблизости или из-за расположения зданий затененный участок может становиться еще больше.

В тяжелой, уплотненной почве с плохим дренажем

Плотная глинистая почва может препятствовать нормальному развитию корневой системы плодового дерева. После дождей она долго удерживает воду, а во время засухи твердеет, затрудняя рост молодых корешков.

Чтобы улучшить условия для саженцев, проверьте структуру почвы и при необходимости внесите хорошо перепревший компост или другие подходящие органические материалы. Если проблемы с отводом воды серьезные, могут потребоваться дополнительные меры. И не стоит решать эту проблему, просто насыпав щебень на дно посадочной ямы. В тяжелой почве это не гарантирует отвод лишней воды и даже может способствовать ее скоплению в яме.

Обеспечьте дереву хорошие условия и защиту. Источник: Pexels

В местах, постоянно открытых для сильного ветра

Сильные порывы ветра больше всего вредят молодым деревьям, которые еще не успели хорошо укорениться. Ветер может ломать хрупкие ветки, раскачивать саженцы и ускорять потерю влаги из почвы. Холодный ветер также способен повредить цветки во время цветения, а неблагоприятные условия затрудняют опыление.

Для посадки выбирайте солнечное и относительно защищенное место. Если участок открыт ветру, можно установить проницаемую ветрозащитную ограду или подвязать молодые деревья к кольям. При этом не сажайте деревья слишком близко к высоким сплошным заборам, если они создают чрезмерную тень или препятствуют циркуляции воздуха.

Где лучше всего сажать плодовые деревья

Чтобы саженцы хорошо прижились и полноценно развивались, выбирайте солнечный участок с плодородной, хорошо аэрируемой почвой и надлежащим отводом воды. Избегайте мест, где застаивается вода, постоянной тени и низин, в которых весной скапливается холодный воздух. Это особенно важно во время цветения, когда деревья особенно уязвимы к неблагоприятным погодным условиям.

Перед посадкой учитывайте и особенности конкретного вида. Некоторые сорта более чувствительны к избытку влаги, а другим для эффективного опыления нужны совместимые сорта поблизости. Не забывайте также соблюдать рекомендованное расстояние между деревьями, чтобы их корням и кронам хватало места для развития.

Правильно выбранное с самого начала место создает лучшие условия для укоренения, роста и плодоношения. Так можно снизить риск проблем, связанных с неподходящей почвой, и повысить шансы на здоровый урожай в последующие годы.

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