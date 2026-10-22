Численность населения Украины снова сократилась: в Институте демографии назвали цифры и причины

По состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составляла 28,5 млн человек. За это время страна потеряла около полумиллиона жителей, и в значительной степени это связано с выездом за границу, а не с гибелью людей.

Об этом директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова заявила во время 10-го Украинского женского конгресса. Видеозапись мероприятия опубликовали на YouTube.

"Мы буквально несколько дней назад завершили работу над оценкой численности населения на середину года (2026 года) – 28,5 млн. Полмиллиона мы потеряли. Это не столько из-за гибели людей, сколько все же из-за выезда", – сказала Либанова.

По словам ученой, на демографическую ситуацию в Украине больше всего влияет миграция – как внутренняя, так и внешняя.

В то же время Либанову беспокоит возможный отток населения после отмены военного положения. Она предполагает, что мужчины, которые получат возможность выехать за границу, могут отправиться туда, где находятся их семьи. Дополнительным фактором риска, по ее мнению, станет неспособность Украины предложить им работу и зарплату, которые они сочтут достойными.

"Меня в плане миграции беспокоит не то, что происходит сейчас, сколько то, что будет после отмены военного положения, когда мужчины получат возможность выезжать, когда вернутся с фронта. Работу и зарплату, которые они сочтут достойными для себя, мы им предложить не сможем", – отметила директор Института демографии.

По словам Либановой, в таком случае встанет вопрос, где будут воссоединяться украинские семьи – в Украине или за границей. Ученая не исключает, что после отмены военного положения страну может ожидать новая волна отъезда мужчин.

"Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская миграционная волна. Это вполне вероятно", – подчеркнула она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что временная защита в странах ЕС, которой пользуются более 4,4 млн украинцев, будет действовать до 4 марта 2028 года. После этого для дальнейшего легального проживания могут понадобиться другие разрешения, в частности на основании работы, учебы или воссоединения семьи. В то же время окончательных решений об условиях пребывания украинцев после этой даты еще не принято.

Европейский комитет регионов призывает заранее подготовить переход к новым правилам и обеспечить возможность добровольного и безопасного возвращения украинцев на родину. Окончание временной защиты не будет означать автоматического принудительного возвращения всех украинцев – дальнейшее пребывание будет зависеть от решений ЕС и наличия других законных оснований для проживания.