Чем подкормить кусты смородины перед зимой: ягод будет значительно больше

Именно правильный осенний уход определяет, сколько ягод будет на кустах смородины в вашем саду. А оптимальное время позаботиться о растении наступает именно в октябре.

Чтобы подготовить кусты смородины к холодам, достаточно нескольких простых процедур по уходу и хорошей подкормки. Издание Deccoria рассказало, что заложить под кусты, чтобы следующим летом получить отличный урожай.

Чем подкормить смородину осенью

Смородина, как и другие ягодные кустарники после завершения плодоношения, сейчас готовится к зимнему покою. Самое время обеспечить ее питательными веществами, которые растение израсходовало в течение сезона. Это укрепляет кусты перед предстоящими морозами, повышает их устойчивость к болезням и вредителям, а также гарантирует еще лучший урожай в следующем году.

Осенняя подкормка смородины преследует совсем иную цель, чем весенняя. В этот период растения не стимулируют к активному росту, а наоборот – поддерживают их корневую систему и способствуют одревеснению побегов. Для этого в первую очередь нужны такие элементы, как фосфор и калий, а также кальций, магний и железо. А вот азот вносить уже не стоит.

Все необходимые элементы, которые так важны для смородины осенью, дает базальтовая мука. При этом она совершенно не содержит азота, который в это время только навредил бы. Именно поэтому я всегда использую это натуральное удобрение в октябре.

Осіннє підживлення смородини... Источник: Unsplash Развернуть

Как удобрить смородину базальтовой мукой

Базальтовая мука не считается классическим удобрением, однако она улучшает структуру почвы и насыщает ее питательными веществами. Для подкормки смородины просто рассыпьте ее под каждым кустом – примерно по две горсти на растение. Затем слегка пройдитесь граблями, чтобы перемешать удобрение с землей, и сразу же полейте.

Нет под рукой базальтовой муки? Осенью прекрасно подойдет и старый проверенный огородный способ – древесная зола. Ее можно рассыпать непосредственно под кусты или приготовить жидкую подкормку. Для этого в ведро с 10 литрами воды засыпьте 1 стакан древесной золы (лучше всего просеянной через сито) и оставьте настаиваться на ночь. На один взрослый куст смородины потребуется около 3–4 литров такого раствора. Поливайте растение по периметру кроны, немного отступая от самих побегов. Применяйте такую подкормку только один раз, чтобы не повысить pH почвы чрезмерно, ведь зола имеет щелочную реакцию.

Среди натуральных средств также рекомендуют применять перепревший компост. Кусты следует замульчировать им в период с сентября примерно до середины октября. Также удобны в использовании готовые осенние многокомпонентные смеси, однако они, в отличие от органических удобрений, не оказывают такого положительного влияния на качество самой почвы.

Что еще сделать осенью, чтобы подготовить смородину к зиме

Смородина нуждается не только в подкормке, но и в других процедурах по уходу, чтобы без повреждений пережить зиму и порадовать обильным урожаем в следующем году. Поэтому, прежде чем разсыпать под кустами базальтовую муку, начните с полной уборки участка – соберите опавшие листья и остатки старой мульчи, где могут скрываться споры грибов и вредители.

Также не забывайте об обрезке смородины после сбора урожая и о ее регулярном поливе, особенно если осень оказалась засушливой. Кроме того, осторожно рыхлите почву вокруг кустов, чтобы вода легче проникала внутрь. Делать это нужно очень аккуратно, ведь корневая система смородины расположена близко к поверхности. В заключение разбросайте под кустами сосновую кору – это помогает сохранить необходимую влажность и надежно защищает корни во время суровых зимних морозов.

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