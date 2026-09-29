Чем мульчировать гортензии: в следующем году их не узнаете

Каждый, в чьем саду или на клумбе растут гортензии, знает, что перед зимой их стоит замульчировать. Это поможет растению пережить даже сильные морозы, а в дополнение к этому улучшит его состояние в целом.

Конечно, для мульчирования можно воспользоваться готовым материалом, который продается в магазине. Но получить отличную мульчу можно и бесплатно. Как утверждает издание Interia Kobieta, достаточно во время очередной прогулки по лесу насобирать шишки и выложить их под кустами.

Какие шишки выбирать для мульчирования

Впрочем, не стоит брать для этой процедуры первые попавшиеся шишки. Прежде всего обратите внимание на породу дерева. Лучше всего для мульчирования подходят сосновые, пихтовые, лиственничные и еловые шишки. Далее проверьте их состояние. Прежде всего, собранные шишки должны быть созревшими и сухими. На них не должно быть грязи (при необходимости их следует очистить), а также следов от вредителей или грибковых болезней.

Для мульчування підходять ті... Источник: Pexels Развернуть

Подготовьте почву

Независимо от того, будете ли вы использовать мульчу из шишек или любую другую, участок под кустом следует сначала должным образом подготовить. Прежде всего, обязательно удалите все сорняки вокруг гортензии. Это не просто вопрос эстетики, но и практическая необходимость: куст должен конкурировать с нежелательными соседями за место и питательные вещества в почве.

Кроме того, землю под гортензией стоит немного рыхлить. Аккуратная обработка мотыгой или граблями улучшит структуру почвы, обогатит ее кислородом и позволит питательным веществам лучше проникать вглубь.

Многие садоводы советуют перед мульчированием еще и подкормить растение. Осень – последний в сезоне шанс внести удобрения под гортензию, однако это должны быть исключительно калийно-фосфорные препараты. Впрочем, если вы не проводили подкормку регулярно в течение сезона, сейчас применять их не обязательно – лучше вернуться к внесению питательных веществ уже весной.

Польза мульчирования

Иногда кажется, что мульчирование – дело необязательное, но в случае с гортензиями это чрезвычайно ценная процедура. Какой бы вид этого растения ни рос в вашем саду, уделить этому внимание точно стоит.

Почему же следует использовать именно мульчу из шишек? Прежде всего, она надежно защищает корни от морозов, а во время жары уменьшает испарение влаги, благодаря чему поливать кусты придется реже. Кроме того, шишки постепенно улучшают качество почвы и обогащают ее полезными веществами. И напоследок: такой укрывной слой значительно сдерживает рост новых сорняков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит осенью полностью убирать из сада опавшие листья.