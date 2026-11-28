Могут ли вручить повестку в Украине ночью: подробное объяснение

Повестку военнообязанному в Украине могут вручить в любое время суток, в том числе поздно вечером или посреди ночи. Законодательство не ограничивает оповещение только дневными часами.

В то же время уполномоченные лица при вручении повестки должны соблюдать установленную процедуру. Об этом сообщает Сумской областной ТЦК и СП.

Могут ли вручить повестку ночью

Законодательство не устанавливает ограничений относительно времени суток, когда военнообязанным могут вручать повестки. В частности, пункт 35 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, предусматривает возможность круглосуточного оповещения.

То есть уполномоченные лица могут вручить повестку не только днем, но и поздно вечером или посреди ночи.

"Повестку могут вручить круглосуточно. И сам по себе ночной час не делает такое вручение незаконным", – подчеркивают в Сумском областном ТЦК и СП.

Где могут вручить повестку и кто имеет на это право

Перечень мест, где военнообязанным могут вручать повестки, определен пунктом 35 Порядка №560. Согласно документу, оповещение могут проводить:

по месту жительства или пребывания;

по месту работы или учебы;

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, а также местах массового скопления людей;

на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу Украины;

непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В то же время пункт 31 Порядка №560 определяет, кто именно имеет право вручать повестки. Это могут быть представители ТЦК и СП, районных и городских государственных или военных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также соответствующих подразделений разведывательных органов и СБУ – в пределах полномочий, определенных законом.

Во время оповещения уполномоченное лицо должно представиться. По требованию гражданина оно должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение.

Кроме того, пункт 40 Порядка предусматривает фото- и видеофиксацию процесса вручения повестки представителями ТЦК и СП или полицейскими.

Могут ли вручить повестку ночью дома и заходить в жилье

Возможность вручать повестки круглосуточно не означает, что уполномоченные лица могут игнорировать другие требования законодательства. Они обязаны действовать в пределах своих полномочий и соблюдать установленную процедуру.

В частности, право вручить повестку ночью не дает права без законных оснований проникать в жилье. Неприкосновенность жилища гарантирует статья 30 Конституции Украины.

В Сумском областном ТЦК и СП подытоживают: "Итак, ответ однозначный: повестку могут вручить даже посреди ночи. Но время суток не освобождает уполномоченных лиц от обязанности соблюдать закон".

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