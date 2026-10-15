Могут ли лишить водительских прав за неявку в ТЦК: подробное объяснение

Военнообязанных и резервистов, не выполняющих требования территориальных центров комплектования, при определенных условиях могут временно лишить права управления транспортными средствами. Для этого ТЦК должен обратиться в суд и доказать, что гражданин не выполнил законное требование.

В то же время закон предусматривает случаи, когда суд не может применить такое ограничение. О процедуре, сроках рассмотрения дела и возможности обжалования говорится в законе Украины о прохождении военной службы, мобилизации и воинском учете.

Как ТЦК может добиться ограничения водительских прав

Если военнообязанный или резервист игнорирует официальное требование ТЦК в установленный срок, представители центра могут подготовить иск в суд. Обратиться в суд первой инстанции они должны в течение 30 дней с соответствующего момента, определенного законом.

Иск подается исключительно в письменной форме в соответствии с общими правилами подсудности. В нём должны быть указаны реквизиты суда, контактные данные ТЦК, в частности информация об электронном кабинете, а также сведения об ответчике: фамилия, место жительства, идентификационный код, серия и номер паспорта, средства связи и информация о наличии электронного кабинета.

Документ также должен содержать суть исковых требований, доказательства, перечень приложений, подпись уполномоченного лица и подтверждение того, что аналогичный иск к данному гражданину ранее не подавался.

Ответчику должны быть переданы копии всех материалов дела.

Сколько времени суд рассматривает дело

Если ТЦК допустит ошибки при оформлении иска, суд предоставит до 10 дней для их устранения. Если указания не будут выполнены, документы вернут, однако после исправления недостатков ТЦК сможет подать их повторно.

Вопрос об открытии административного производства суд решает в течение пяти дней. Рассмотрение дела должно длиться не более 30 дней со дня открытия производства. Обычно дела рассматриваются в письменном производстве.

Если судья или одна из сторон инициирует проведение полноценного судебного заседания, неявка надлежащим образом уведомлённых участников не приостановит рассмотрение.

Что ТЦК должен доказать в суде

Чтобы добиться временного ограничения права на управление автомобилем, территориальный центр комплектования должен доказать, что гражданин нарушил обязанности, предусмотренные статьей 22 профильного закона, и совершил административное правонарушение по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, ТЦК должен представить доказательства того, что органы полиции не смогли задержать и доставить человека в центр комплектования, что военнообязанному фактически вручили соответствующее требование и что он его не выполнил.

Если ТЦК не сможет подтвердить все необходимые обстоятельства, суд отклонит иск.

Кого не могут лишить права управлять автомобилем

Закон предусматривает два исключения, при которых суд не имеет права применять временное ограничение даже в том случае, если нарушения со стороны ответчика доказаны.

Первое касается граждан, для которых транспортное средство является основным законным источником средств к существованию.

Второе исключение распространяется на людей, которые пользуются автомобилем в связи со своей инвалидностью. Также ограничение не применяется, если военнообязанный содержит ребенка с инвалидностью или человека с инвалидностью I или II группы.

Можно ли обжаловать решение суда

Если суд удовлетворит иск ТЦК, решение о временном ограничении права на управление транспортными средствами подлежит немедленному исполнению.

На подачу апелляционной жалобы отводится 15 дней со дня оглашения решения. Если участник дела не присутствовал при его вынесении, этот срок отсчитывается со дня получения копии судебного решения.

В то же время подача апелляции сама по себе не приостанавливает действие ограничения. Апелляционный суд рассматривает дело в течение 15 дней, после чего сохраняется возможность кассационного обжалования.

Когда ограничение водительских прав будет снято

Временный запрет будет действовать до выполнения гражданином требования ТЦК или до его отзыва самим территориальным центром комплектования.

Если военнообязанный выполнит возложенные на него обязанности, суд прекратит производство по делу.

Напомним, в Украине приняли закон, предусматривающий сохранение денежного довольствия военнослужащих в течение всего периода стационарного лечения и реабилитации, в том числе за рубежом. Документ отменяет прежнее ограничение в 12 месяцев, при этом прохождение медицинских осмотров остается обязательным.

Как писал OBOZ.UA, в октябре украинские военнослужащие должны получить денежное довольствие за сентябрь до 20 числа. При этом дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн сохраняется на время лечения, а для военных, получивших ранения при защите Украины, при определенных условиях предусмотрена выплата 100 тыс. грн.