Могут ли мобилизовать студентов в Украине: есть важные нюансы

Во время военного положения обучение в вузе не всегда гарантирует студентам автоматическое право на отсрочку от мобилизации. Существует ряд критически важных факторов, из-за которых соискатель образования может подлежать призыву.

Отсрочка зависит от формы обучения, уровня образования и внесения данных в государственные реестры. Такие нормы предусмотрены Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Форма обучения и повторный диплом

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку не распространяется на людей, которые обучаются на заочной, дистанционной или вечерней форме. Это обусловлено тем, что подобные графики не требуют от студента ежедневного личного присутствия на лекциях и семинарах в аудиториях, а значит, освобождение от службы в армии им не предоставляется.

Также закон исключает возможность получить отсрочку при повторном получении образования. Если гражданин решил второй раз получить диплом на том же образовательном уровне, например, второй бакалавриат или вторую магистратуру. Это юридически не дает студенту никакой защиты от мобилизации.

Краткосрочные курсы и военные программы

Право на отсрочку не дают и различные краткосрочные программы: сертификационные программы; подготовительные отделения; языковые школы.

Такие курсы не входят в систему официальных государственных образовательных уровней, поэтому их слушатели подлежат мобилизации на общих основаниях.

Отдельная ситуация складывается с военно-учебными и специальными заведениями. Даже обучение на дневном отделении по оборонным и специальным направлениям не дает права на отсрочку. Это связано с тем, что такие программы предназначены для целенаправленного формирования кадрового резерва сил безопасности и обороны.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2026 года в Украине от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Также OBOZ.UA писал о студенте, которого мобилизовали после отмены отсрочки, несмотря на обучение по дневной форме. Во время проверки представители ТЦК усомнились, действительно ли мужчина учится, в частности из-за его ответов на вопросы о специальности и учебном плане.