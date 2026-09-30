Можно ли собирать червивые грибы: правила для новичков

Грибной сезон набирает обороты, и к "тихой охоте" присоединяется немало новичков. Один из вопросов, который волнует начинающих больше всего, – это сбор червивых грибов.

Пригодны ли к употреблению грибы со следами жизнедеятельности насекомых? Насколько это безопасно? Информация на эту тему может удивить многих. Подробнее в этом вопросе разбиралось издание Interia Kobieta.

Каких правил следует придерживаться при сборе грибов в лесу

Ключевые правила сбора грибов должны быть понятны каждому грибнику еще до выхода в лес. Собирать следует только и исключительно съедобные, хорошо известные экземпляры, в отношении которых нет ни малейших сомнений. Существует немало безопасных для употребления видов, которые очень похожи на ядовитые, поэтому, если вы не понимаете, что это за гриб, оставьте его в покое.

Грибы рекомендуется собирать в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты. Из-за недышащей тары они могут заплесневеть и быстрее портиться. Кроме того, во время прогулок по лесу нельзя шуметь, пугать лесных животных, а также строго запрещено оставлять мусор.

Не стоит также уничтожать и топтать те грибы, которые вы не собираете. Они служат пищей для диких животных и являются важной частью экосистемы. Просто обойдите такую шляпку стороной.

А что же делать, если во время сбора вам попался съедобный гриб со следами личинок или насекомых? Можно ли срезать поврежденную часть, а остальное положить в корзину?

Якщо ураження незначне, гриб... Источник: Unsplash Развернуть

Эту ошибку допускают даже опытные грибники

Безопасность употребления съедобных грибов, на которых видны следы насекомых, личинок или слизней, зависит от степени поражения. Это не означает, что гриб становится ядовитым – это скорее вопрос эстетики. Съедобные грибы, лишь слегка поврежденные червями, можно очистить, вырезав испорченные части, после чего подвергнуть термической обработке и употреблять в пищу.

Однако специалисты санитарно-эпидемиологических служб подчеркивают: сильно червивые грибы собирать, а тем более есть, не стоит. В ходах, прогрызенных насекомыми, скапливаются их отходы и бактерии, вызывающие гниение тканей, а это может привести к сильным расстройствам пищеварения и пищевым отравлениям. Эксперты советуют безжалостно выбрасывать грибы, которые из-за червей стали совершенно мягкими, губчатыми или буквально распадаются в руках.

Влияет ли погода на червивость грибов

Погодные условия имеют решающее значение для того, в каком состоянии мы находим грибы в лесу. Летом и в начале осени из-за высоких температур насекомые чрезвычайно активны, а цикл развития личинок сокращается до минимума. В этот период значительная часть съедобных грибов может оказаться червивой – даже совсем молодые экземпляры.

Когда же наступает прохлада и первые заморозки, активность взрослых насекомых резко падает, поэтому грибы, собранные поздней осенью, обычно абсолютно здоровы и чисты. Степень червивости зависит и от конкретного вида: личинки насекомых предпочитают грибы с мягкой, мясистой и ароматной мякотью – например, белые грибы, подберезовики или маслятки. Зато более устойчивы к поражению лисички, рыжики и вешенки.

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