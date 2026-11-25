Можно ли официально работать при отсрочке из-за постоянного ухода: объяснение

Военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации из-за постоянного ухода за родственниками, могут официально работать. Законодательство не устанавливает прямого запрета на совмещение трудовой деятельности с уходом, а факт трудоустройства не является автоматическим основанием для отмены отсрочки.

Об этом сообщил военный адвокат Вячеслав Кирда. Он обратил внимание на решение Хмельницкого окружного административного суда, который признал противоправными действия территориального центра комплектования в отношении мужчины, которого мобилизовали после официального трудоустройства.

Адвокат привел пример судебного дела №560/12822/26. Мужчина имел отсрочку от мобилизации на основании постоянного ухода за матерью. Однако после того, как он официально устроился на работу, ТЦК отменил ему отсрочку и мобилизовал.

Военнообязанный обжаловал такие действия в суде. Хмельницкий окружной административный суд встал на его сторону и полностью удовлетворил иск. В частности, было отменено решение о мобилизации и приказ о зачислении мужчины в воинскую часть.

По словам Вячеслава Кирды, действующие нормы не запрещают человеку одновременно работать и осуществлять постоянный уход за родственником.

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"Действующее законодательство не содержит прямого запрета совмещать трудовую деятельность с постоянным уходом за родственником. Сам факт того, что человек официально работает, еще не означает, что он перестал осуществлять уход", – подчеркнул адвокат.

Перечень документов, необходимых для подтверждения права на отсрочку, определен Порядком № 560. При этом этот документ предусматривает отдельную процедуру установления факта осуществления постоянного ухода.

Следовательно, ключевое значение имеет не сам факт трудоустройства, а то, продолжает ли человек фактически ухаживать за родственником и может ли надлежащим образом это подтвердить.

На самом деле такая ситуация требует индивидуального рассмотрения, поскольку официальная работа не может автоматически считаться доказательством прекращения постоянного ухода.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обсуждают юридическую возможность ограничить поступление в учреждения высшего образования для мужчин мобилизационного возраста. В то же время этот вопрос не касается права на отсрочку тех, кто уже учится.