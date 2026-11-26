Может ли смена прописки заблокировать автоматическое продление отсрочки: объяснение

Смена зарегистрированного места жительства может стать причиной того, что отсрочка от мобилизации не продлится автоматически в приложении "Резерв+". Это может быть связано с ошибками при обмене информацией между государственными реестрами или несвоевременным обновлением персональных данных военнообязанного.

Об этом рассказал юрист Андрей Карпенко. Он объяснил, почему возникают такие проблемы, как их можно устранить дистанционно и что делать, если отсрочка исчезла во время пребывания за границей.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Согласно законодательству, реестр военнообязанных "Оберіг" обменивается информацией с базами данных налоговой и миграционной служб, Министерства образования и науки, Пенсионного фонда и Министерства юстиции. При этом приложение "Резерв+" лишь отображает сведения, содержащиеся в этом реестре.

Среди основных причин, по которым автоматическое продление отсрочки может не сработать, выделяют:

Изменение личных обстоятельств. Регистрация по новому адресу, расторжение брака или рождение ребенка могут привести к проблемам, если соответствующие сведения не поступили в реестр "Оберіг".

Регистрация по новому адресу, расторжение брака или рождение ребенка могут привести к проблемам, если соответствующие сведения не поступили в реестр "Оберіг". Расхождения в персональных данных. Даже незначительная ошибка в написании имени, налоговом номере, информации об инвалидности или родственных связях может помешать автоматической обработке запроса.

Технические сбои. Причиной могут быть перегрузка системы или использование устаревшей версии приложения.

Причиной могут быть перегрузка системы или использование устаревшей версии приложения. Изменения в законодательстве или отсутствие необходимых документов в государственных базах данных.

Что делать, если отсрочка исчезла во время пребывания за границей

По словам Карпенко, отсутствие информации об отсрочке в реестре "Оберіг" может создать риски для военнообязанного после возвращения в Украину.

В то же время юрист отметил, что непосредственно на государственной границе мобилизационные мероприятия не проводят. При отсутствии статуса "в розыске" пересечение границы может состояться без дополнительных осложнений.

Если восстановить информацию об отсрочке дистанционно не удалось, после возвращения в Украину эксперт рекомендует повторно подать необходимые документы в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как восстановить отсрочку в "Резерв+"

В первую очередь военнообязанному стоит обновить приложение до актуальной версии, авторизоваться и проверить информацию об отсрочке. Если сведения не отображаются, необходимо попробовать обновить данные или повторно отправить запрос.

В случае технического сбоя можно обратиться в службу поддержки "Резерв+" или направить письменное обращение в ТЦК и СП с просьбой проверить корректность информации в реестре "Оберіг".

Если же проблема связана с неактуальными сведениями об инвалидности или родственных связях, сначала необходимо исправить их в соответствующих государственных учреждениях.

В предусмотренных процедурой случаях документы для оформления или продления отсрочки необходимо подавать через ЦНАП. По словам юриста, непосредственно в ТЦК и СП такие документы от граждан не принимают.

Необоснованный отказ в предоставлении отсрочки можно обжаловать.

Сколько времени занимает обновление данных в "Резерв+"

По словам юриста, после подачи необходимых документов информация об отсрочке в приложении обычно обновляется в течение 24–48 часов.

После восстановления статуса эксперт рекомендует распечатать электронный военно-учетный документ с QR-кодом и иметь его при себе.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, военнообязанным советуют как минимум раз в месяц проверять актуальность сведений в "Резерв+" и "Дії", включить уведомления в приложении, а также хранить документы в бумажном и электронном виде.

Напомним, мужчины, у которых есть трое или больше несовершеннолетних детей от разных женщин, могут получить отсрочку от мобилизации независимо от того, родились ли дети в браке. Основными условиями являются нахождение детей на содержании отца и отсутствие задолженности по алиментам, превышающей сумму платежей за три месяца.

Как писал OBOZ.UA, проживание ребенка с отцом после развода не гарантирует мужчине автоматического получения отсрочки от мобилизации. Для ее оформления необходимо иметь предусмотренные законодательством основания и подтвердить их соответствующими документами.