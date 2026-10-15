Может ли воинская часть отказать семье в предоставлении информации о пропавшем без вести, попавшем в плен или погибшем военнослужащем: разъяснение Минобороны

Воинская часть не может автоматически ограничивать доступ ко всему документу только потому, что он содержит информацию с ограниченным доступом. В каждом конкретном случае военные должны отдельно проверять, какие сведения можно предоставить семье пропавшего без вести, пленного или погибшего защитника.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины. В ведомстве пояснили, какие документы могут содержать конфиденциальную информацию, почему доступ к некоторым материалам ограничивают и как родственники могут получить сведения об обстоятельствах исчезновения, ранения или гибели военнослужащего.

Ограничения не касаются всего

Во время выполнения боевых задач военные составляют документы, в которых фиксируются задачи подразделений, их расположение, маршруты перемещения и эвакуации. Разглашение таких данных может создать угрозу для военнослужащих и подразделений.

В то же время часть восьмая статьи 6 Закона Украины"О доступе к публичной информации" предусматривает, что ограничивать нужно доступ к конкретной информации, а не к документу в целом.

Поэтому воинская часть должна рассматривать каждый запрос отдельно. Если документ содержит конфиденциальные сведения, это не означает, что семье обязательно откажут во всей информации. В зависимости от обстоятельств необходимые данные могут быть предоставлены в виде выписки, справки или в другой разрешенной законом форме.

Какие документы могут быть засекречены

К документам, которые могут содержать информацию с ограниченным доступом, относятся:

Журнал боевых действий. В нём фиксируется ход боевых действий, задачи и расположение подразделений. Если документ содержит конфиденциальные сведения, его могут не предоставить полностью для ознакомления или копирования. В то же время информацию об обстоятельствах пропажи без вести или гибели военнослужащего могут предоставить в виде отдельной выписки или другого документа, если это разрешено законодательством.

Боевые приказы и распоряжения . Они содержат задачи подразделений, порядок их выполнения и другие сведения о боевых операциях. Для подтверждения обстоятельств пропажи, ранения или гибели семье могут предоставить справку или выписку без раскрытия информации с ограниченным доступом.

. Они содержат задачи подразделений, порядок их выполнения и другие сведения о боевых операциях. Для подтверждения обстоятельств пропажи, ранения или гибели семье могут предоставить справку или выписку без раскрытия информации с ограниченным доступом. Координаты места исчезновения. Точные координаты могут раскрывать расположение боевых позиций или маршруты перемещения военнослужащих. Поэтому доступ к ним может быть ограничен, если конкретные сведения относятся к информации с ограниченным доступом.

Видеозаписи боевых действий . На видео штурмов и облетов местности могут быть зафиксированы позиции, военные объекты, маршруты и расположение подразделений. Возможность предоставить такие материалы определяется с учётом их содержания и риска разглашения конфиденциальных данных.

. На видео штурмов и облетов местности могут быть зафиксированы позиции, военные объекты, маршруты и расположение подразделений. Возможность предоставить такие материалы определяется с учётом их содержания и риска разглашения конфиденциальных данных. Документы об эвакуации . Они могут содержать информацию об организации эвакуации, задействованных силах и средствах, а также о военнослужащих, выполнявших соответствующие задачи. Доступ к этим сведениям оценивается отдельно. Наличие в документе данных о других военнослужащих или подразделениях не исключает возможности предоставить семье разрешенную информацию о её близком человеке.

. Они могут содержать информацию об организации эвакуации, задействованных силах и средствах, а также о военнослужащих, выполнявших соответствующие задачи. Доступ к этим сведениям оценивается отдельно. Наличие в документе данных о других военнослужащих или подразделениях не исключает возможности предоставить семье разрешенную информацию о её близком человеке. Сведения о составе и расположении подразделений. Такие данные могут раскрывать структуру боевой группировки и особенности выполнения задач. В связи с этим отдельные сведения из соответствующих документов могут иметь ограниченный доступ.

Алгоритм получения информаци... Источник: mod.gov.ua Развернуть

Какие документы могут не предоставляться

Журнал боевых действий содержит сведения о ходе боев, задачах и расположении подразделений. Если в нем есть информация с ограниченным доступом, воинская часть может не предоставить весь журнал для ознакомления или копирования. В то же время сведения об обстоятельствах пропажи без вести или гибели военнослужащего могут быть предоставлены в виде выписки или другого документа, если это разрешено законодательством.

Боевые приказы и распоряжения также могут содержать информацию, которая не подлежит разглашению. В них указываются задачи подразделений, порядок выполнения и другие детали боевых операций. Чтобы подтвердить обстоятельства исчезновения, ранения или гибели военнослужащего, семья может получить отдельную справку или выписку без раскрытия сведений ограниченного доступа.

Отдельно оценивается возможность предоставления следующих материалов:

точных координат места исчезновения, если они раскрывают расположение боевых позиций или маршруты перемещения военных;

видеозаписей боевых действий, штурмов и облетов местности, на которых могут быть зафиксированы позиции, военные объекты и маршруты;

документов об эвакуации, содержащих данные о задействованных силах, средствах и военнослужащих;

сведений о составе, расположении и взаимодействии подразделений, которые могут раскрывать структуру боевой группировки.

Наличие в документе информации о других военнослужащих или подразделениях не исключает возможности предоставить семье разрешенные сведения о её близком человеке.

Как подать запрос

Если документ содержит информацию с ограниченным доступом, воинская часть может предоставить выписку, справку или другие сведения, касающиеся конкретного военнослужащего и не раскрывающие содержание всего документа.

В обращении следует четко указать, какие именно обстоятельства необходимо выяснить. Например, семья может спросить, что известно об исчезновении или эвакуации военнослужащего, зафиксированы ли его ранения.

Возможность и форма предоставления информации определяются индивидуально. Для этого учитываются содержание документов и требования законодательства.

Как подтвердить ранение

Подтвердить ранение военнослужащего, пропавшего без вести, иногда сложно. Например, его могли не эвакуировать по установленному маршруту, а ранение могли не успеть зафиксировать в медицинских документах.

Если сведения о ранении имеются только в журнале боевых действий, для оформления документов может потребоваться дополнительная проверка обстоятельств и сбор информации из других доступных источников.

Отсутствие медицинских документов само по себе не является безусловным доказательством того, что ранения не было. Имеющиеся материалы необходимо проверить и определить предусмотренный законодательством порядок документального подтверждения обстоятельств.

Работу с документами и информацией с ограниченным доступом регулируют, в частности, законы Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О государственной тайне", Свод сведений, составляющих государственную тайну, утвержденный приказом СБУ от 23 декабря 2020 года № 383, а также Перечень сведений Минобороны, содержащих служебную информацию, утвержденный приказом Минобороны от 17 октября 2023 года № 605.

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