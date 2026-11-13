Может ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснение

Отсутствие информации о военно-врачебной комиссии (ВЛК) в приложении "Резерв+" само по себе не является нарушением и не означает, что военнообязанный должен самостоятельно обратиться в ТЦК. В частности, это касается мужчин, у которых есть действующая бронь. Поэтому принудительное доставление с блокпоста только из-за прочерка в графе ВЛК будет абсолютно незаконным.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян. По его словам, если в электронном военно-учетном документе есть актуальный QR-код и указан статус бронирования, этого достаточно для проверки документов.

Могут ли принудительно доставить в ТЦК из-за отсутствия данных о ВЛК

Как объяснил юрист, электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую юридическую силу согласно постановлению Кабмина №559. При этом "Резерв+" отображает информацию о прохождении ВЛК только при условии, что соответствующие данные есть в реестре "Оберіг".

Поэтому пустая графа ВЛК не аннулирует электронный документ и сама по себе не является основанием для принудительного доставления человека в ТЦК.

На блокпостах Айвазян советует показывать паспорт и актуальный электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Если представители ТЦК или полиции угрожают задержанием, стоит потребовать объяснить, какое именно правонарушение стало основанием для таких действий. Среди возможных оснований юрист называет игнорирование уже врученной повестки или официальное пребывание в розыске.

Когда забронированного могут направить на ВЛК

Законодательство не обязывает забронированных мужчин проходить медосмотр только из-за отсутствия соответствующей записи в "Резерв+". ВЛК проходят на основании официального направления.

В то же время есть исключение для тех, кто ранее имел статус "ограниченно годен". Согласно постановлению Кабмина №560, если в бумажном деле военнообязанного сохранилась такая запись, ему могут вручить направление на повторный медосмотр даже при наличии бронирования.

Стоит напомнить, что закон №3621-IX предусматривал для этой категории граждан срок для повторного прохождения ВЛК до 5 июня 2025 года. Однако сейчас само по себе отсутствие информации о медосмотре в "Резерв+" не заменяет бумажное направление и не устанавливает никаких новых сроков для добровольного визита.

Влияет ли ВЛК на действующее бронирование

Если забронированный работник получил законное направление на ВЛК, он должен его выполнить. Бронирование не освобождает от прохождения медицинского осмотра.

В то же время, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанного, у которого есть действующая отсрочка в связи с бронированием, не могут мобилизовать в течение срока ее действия.

Итак, даже если по результатам ВЛК мужчину признают годным к военной службе, это само по себе не отменяет бронирование и не является основанием для его мобилизации, пока отсрочка остается действующей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине снова изменили правила бронирования. Его автоматически продлят для работников критически важных предприятий, срок действия статуса которых завершается в ноябре-декабре 2026 года. Отсрочки от мобилизации будут действовать до 1 февраля 2027-го, пока правительство переходит на обновленные правила определения критичности бизнеса. В то же время предприятия должны будут подтвердить важность своей деятельности для экономики, обороноспособности или жизнеобеспечения населения и соответствовать одной из 13 определенных критических сфер.