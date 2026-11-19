Позволяет ли отсрочка в "Резерв+" выехать за границу: подробное объяснение

Военнообязанные украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Однако наличие такого статуса не всегда дает право выехать за пределы страны, ведь для разных категорий граждан действуют отдельные правила пересечения границы.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Издание объяснило, какие ограничения действуют в 2026 году, кто из военнообязанных может пересечь государственную границу и какие документы для этого нужны.

Почему отсрочка не гарантирует выезд за границу

Оформить отсрочку от мобилизации можно непосредственно в приложении "Резерв+". Сведения о ней отображаются в электронном военно-учетном документе, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Однако освобождение от призыва во время мобилизации не означает, что мужчина автоматически получает право выехать из Украины. Для пересечения границы во время военного положения законодательство устанавливает отдельные правила, предусматривающие как условия выезда, так и исключения.

В частности, пункт 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины №57 предусматривает возможность выезда для отдельных категорий военнообязанных, которые не подлежат призыву во время мобилизации. Вместе с тем эта норма имеет исключения. Они касаются отдельных категорий граждан, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также лиц, на которых распространяются ограничения других пунктов Правил.

Поэтому самой отсрочки в "Резерв+" недостаточно, чтобы гарантированно выехать за границу. При проверке пограничники учитывают не только наличие военно-учетного документа, но и конкретное основание для отсрочки, а также условия, при которых мужчина имеет право покинуть Украину.

В частности, выехать могут мужчины, которые содержат троих или более детей в возрасте до 18 лет, если соблюдены все предусмотренные законом требования. При этом они должны иметь подтверждение соответствующего основания.

Однако воспользоваться этим основанием для отсрочки не смогут мужчины, чья задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Какие документы нужны для сопровождения людей с инвалидностью

Для мужчин, сопровождающих людей с инвалидностью или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрен отдельный порядок пересечения границы. Такие случаи регулирует пункт 2-1 Правил №57.

В частности, мужчина, сопровождающий отца или мать с инвалидностью I или II группы, должен подтвердить родственные связи и инвалидность близкого человека. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие совместное проживание или осуществление ухода за ним.

Факт ухода можно подтвердить соответствующим актом, выданным уполномоченным органом местной власти. Дополнительно могут понадобиться удостоверение или справка о получении компенсации, помощи или надбавки за уход.

Таким образом, отсрочка, оформленная на основании инвалидности отца или матери, сама по себе не дает мужчине права выехать из Украины без сопровождения близкого человека. По общему правилу, он должен пересекать границу вместе с ним и предъявить необходимые документы.

В то же время законодательство предусматривает исключение: сопровождающий может выехать за границу и без человека с инвалидностью. Для этого нужно предоставить справку о нахождении этого человека на консульском учете за границей, а также документы, подтверждающие право на сопровождение и основания для пересечения границы.

После выезда мужчина обязан вернуться в Украину не позднее, чем человек, которого он сопровождал.

Другие правила действуют для мужчин, которые сами имеют инвалидность. Они могут выезжать за границу на основании собственного статуса, без необходимости сопровождать другого человека. Для пересечения границы нужно предъявить удостоверение человека с инвалидностью, пенсионное удостоверение или другой предусмотренный законодательством документ, подтверждающий этот статус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как военнообязанным получить отсрочку от мобилизации, если они ухаживают за родителями. В то же время само наличие больного родственника не гарантирует получения отсрочки: при рассмотрении учитывают и то, есть ли в семье другие люди, которые могут обеспечить необходимый уход.