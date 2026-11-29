Давали ли в СССР бесплатные квартиры: вся правда

Одним из главных аргументов людей, ностальгирующих по Советскому Союзу, остается доступность жилья. Мол, государство бесплатно обеспечивало граждан квартирами, а обычным работникам не приходилось десятилетиями копить на собственную недвижимость.

Действительно, в Советском Союзе можно было получить квартиру, не платя непосредственно за ее приобретение. Однако между получением жилья и приобретением права собственности существовала существенная разница. Кроме того, далеко не все граждане могли рассчитывать на быстрое улучшение жилищных условий. OBOZ.UA рассказывает, как на самом деле работала система обеспечения жильем в СССР и какие ограничения она предусматривала.

Кому принадлежали квартиры в СССР

Большинство городских квартир в Советском Союзе находились в государственной или общественной собственности. Человек, получавший ордер на вселение, фактически становился нанимателем жилого помещения, а не его владельцем.

Соответственно, жильцы не могли свободно распоряжаться такой недвижимостью – продавать, дарить или оставлять ее в наследство как собственное имущество. В то же время члены семьи нанимателя при определенных условиях могли сохранять право проживания в квартире после его смерти.

Эти отношения регулировал, в частности, Жилищный кодекс Украинской ССР, принятый 30 июня 1983 года.

Таким образом, государство предоставляло гражданам преимущественно право пользования жильем, а не право собственности на него.

Почему получение квартиры могло растянуться на годы

Чтобы получить государственное жилье, граждане должны были встать на квартирный учет. При этом сама потребность в квартире еще не гарантировала включения в очередь. Учитывались площадь имеющегося жилья, количество членов семьи, условия проживания и наличие льгот.

Существовали отдельные очереди при предприятиях, жилищных кооперативах и местных органах власти.

Согласно исследованию советской экономики, опубликованному Международным валютным фондом в 1991 году, около 18% всех советских семей уже десять лет стояли в жилищных очередях. Все это время люди нередко жили в общежитиях, коммунальных квартирах или делили небольшое жилье с несколькими поколениями семьи.

Кроме того, получение квартиры через предприятие могло усиливать зависимость работника от места работы. Смена работы при определенных обстоятельствах грозила потерей места в очереди.

Кто на самом деле оплачивал строительство квартир

Массовое жилищное строительство в СССР финансировалось за счет государственного бюджета и предприятий. Соответственно, ресурсы на возведение многоэтажек поступали из доходов советской экономики.

Хотя граждане не оплачивали полную стоимость полученной государственной квартиры, они должны были ежемесячно вносить квартирную плату и оплачивать коммунальные услуги.

При этом квартирная плата действительно была низкой, поскольку государство субсидировало содержание жилого фонда. Итак, бесплатным было именно предоставление жилья в пользование, а не его строительство и содержание.

Какие квартиры в СССР приходилось покупать

Помимо государственного жилого фонда, в Советском Союзе существовали жилищно-строительные кооперативы. Чтобы получить кооперативную квартиру, граждане должны были внести первоначальный взнос, а затем постепенно выплачивать оставшуюся стоимость жилья.

Такой способ позволял в некоторых случаях быстрее улучшить жилищные условия, однако требовал значительных личных сбережений. Кроме того, для вступления в кооператив тоже могла существовать очередь.

Существовало и индивидуальное жилищное строительство, особенно в сельской местности, где люди строили собственные дома за свой счет.

Массовое строительство многоэтажек, особенно активизировавшееся в конце 1950-х годов, действительно позволило миллионам людей переселиться из бараков и коммунальных квартир в отдельное жилье. Однако стремление быстро обеспечить граждан квартирами сказалось на качестве строительства. Небольшие кухни, тесные санузлы, недостаточная звукоизоляция и однообразная планировка стали характерными чертами многих советских домов.

Кроме того, распределение жилья не всегда было равноправным. На возможность получить квартиру влияли профессия, должность, льготы и административные связи.

Таким образом, утверждение о бесплатных квартирах в СССР – лишь часть правды. Советские граждане действительно могли получить государственное жилье, не оплачивая его полную стоимость, однако многолетние очереди, ограничения имущественных прав и хронический дефицит квартир были неотъемлемой частью этой системы.

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