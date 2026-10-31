Стоит ли ждать в ноябре морозов и снега в Украине: синоптик дала прогноз

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, дожди и местами мокрый снег. Самая прохладная погода будет в начале месяца, когда температура воздуха местами снизится еще на несколько градусов.

В то же время устойчивого снежного покрова синоптики пока не прогнозируют. Какая будет погода в последний месяц осени, рассказала специалист Украинского гидрометцентра Оксана Скляр в интервью 24 Каналу.

Какая будет погода в конце октября

31 октября дождь пройдет на западе, юго-востоке, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях.

Ветер преимущественно будет северо-восточным, а 30 октября на западе – северо-западным, со скоростью 7–12 метров в секунду. На юго-востоке местами возможны порывы до 15–20 метров в секунду.

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Чего ожидать от погоды 1 ноября

В первый день ноября небольшие дожди пройдут в западных, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом, а на остальной территории существенных осадков не ожидается.

Температура ночью составит +1…+6 градусов, на юго-востоке – до +10. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей прогнозируют +5…+10 градусов, в других регионах – +9…+14.

В Карпатах температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Скляр подчеркнула, что такое похолодание обычно для переходного периода: "Нормально наблюдать заморозки, морозы, выпадение небольшого количества снега".

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Когда ударит более сильное похолодание

Согласно консультативному прогнозу, 2–5 ноября в Украине ожидаются дожди. 4–5 ноября в Карпатах, западных и северных областях они местами будут переходить в мокрый снег.

Ночью температура составит 0…+6 градусов, на юго-востоке и востоке – до +10. Днем ожидается +5…+10 градусов, однако 4–5 ноября на большей части территории, кроме юго-востока и востока, станет еще на 3–5 градусов холоднее.

Засыплет ли Украину снегом в ноябре

По словам синоптика, прогнозировать устойчивый снежный покров в ноябре пока нет оснований. Из-за изменения климата в последние годы он не всегда формируется даже в декабре.

Пока что мокрый снег возможен преимущественно в Карпатах. На других территориях осадки могут быть смешанной фазы – дождь с мокрым снегом, который будет таять из-за плюсовой температуры.

"Какого-либо устойчивого снежного покрова мы пока не можем прогнозировать", – пояснила Скляр. По ее словам, для этого температура воздуха должна стабильно перейти через ноль, тогда как сейчас она остается в пределах от 0 до +15 градусов.

Засыплет ли Украину снегом в ноябре. Источник: pexels

Будет ли ноябрь аномально теплым

Среднемесячная температура воздуха в ноябре, по прогнозу Укргидрометцентра, составит +1…+7 градусов. Это соответствует климатической норме.

Более теплый, чем обычно, октябрь был связан с поступлением теплых воздушных масс. Из-за этого определить момент устойчивого перехода к метеорологической осени было сложно: температура в отдельные периоды превышала +15 градусов.

Скляр также отметила, что отсутствие постоянных заморозков в конце октября было комфортным для людей, но с точки зрения метеорологии и климатологии такую погоду нельзя назвать вполне обычной. При этом специалист уточнила, что речь шла лишь о незначительном повышении температуры, а не об аномалии.

Количество осадков в ноябре также ожидается в пределах климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области 31 октября – 4 ноября ожидается погода, характерная для поздней осени. Благодаря высокому давлению осадков в регионе не ожидается.