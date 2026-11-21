Стоит ли ждать похолодания уже на выходных: синоптик дал прогноз

В Украине 21–22 ноября ожидается переменчивая погода. Несмотря на постепенное снижение температуры в отдельных областях, в целом температурные показатели останутся выше средних многолетних значений. Местами пройдут дожди, на западе – мокрый снег, а в Карпатах ожидается значительный снег.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич из Meteoprog. По его прогнозу, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления и относительно теплые воздушные массы.

В отдельных регионах возможны туманы и усиление ветра.

Возможны туманы и усиление ветра. Источник: meteoprog.com

Погода в субботу

В субботу, 21 ноября, в западных областях местами пройдет небольшой дождь, а в Карпатах – мокрый снег. Местами возможен туман. Температура ночью составит 0…+6 градусов, днем – +2…+7.

В северных областях прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура составит +1…+6 градусов, днем – +3…+8. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с.

В центральных регионах ночью осадков не ожидается, а днем местами пройдет дождь. Температура ночью составит +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +5…+10.

На юге Украины ночью осадков не будет, местами возможен туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Здесь будет теплее всего: ночью +7…+12 градусов, днем +9…+14.

В восточных областях существенных осадков не прогнозируют. Температура ночью составит +2…+7 градусов, днем – +5…+10. При этом местами возможны порывы северо-западного ветра до 15–20 м/с.

Прогноз на воскресенье

В воскресенье, 22 ноября, на западе страны местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах прогнозируют значительный снег, а на дорогах местами возможна гололедица. Температура в западных областях ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем – от +2 до +7.

В северных регионах осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 0…-5 градусов, днем составит 0…+5.

В центральных областях также будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут -3…+2 градуса, днем – +2…+7.

На юге Украины существенных осадков не ожидается, лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +2…+7 градусов, днем – +7…+12.

На востоке страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем – +2…+7.

В Карпатах в воскресенье будет холоднее всего. Ночью температура опустится до -3…-8 градусов, днем составит 0…-5.

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